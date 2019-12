Es denuncien més de 26 delictes sexuals cada mes a Girona

Les denúncies de delictes sexuals no paren de créixer a les comarques de Girona. Entre el gener i el setembre, s'han conegut 242 casos d'aquesta tipologia delictiva a la província, cosa que representa més de 26 al dia. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior mostra que els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual han crescut un 16,9% respecte al mateix període de l'any 2018. S'ha passat dels 207 fets denunciats als 242 d'enguany.

Dins d'aquesta categoria delictiva es desglossen dues tipologies concretes. Les agressions sexuals amb penetració i la resta de delictes sexuals. Les primeres, conegudes també com a violacions, s'han incrementat en un 2,4%. Hi ha hagut 42 casos en els primers nou mesos de l'any. Un cas més que de gener al setembre del 2018.

A banda de violacions, hi ha altres tipus de delictes sexuals, com les agressions sexuals sense penetració i també els abusos sexuals. Aquestes tipus de delictes en moltes ocasions no sortien a la llum perquè les víctimes tenien por o vergonya. Ara en canvi, cada vegada afloren més. Casos com els dels Maristes o el de l'exrector de Vilobí d'Onyar han fet perdre la por a moltes persones. També hi ajuda que des de molts àmbits es fan campanyes per conscienciar, sobretot els més joves, sobre el quesón els delictes sexuals i com denunciar-los.

Aquests tipus de delictes han viscut un creixement molt destacat en els nou primers mesos de l'any, del 20,5%. S'han denunciat 200 fets, mentre que en el mateix període de l'any anterior n'havien estat 166.

Un dels casos més recents d'abusos sexuals és el que va transcendir a principis d'octubre, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un monitor de la Fundació Els Joncs per presumptes abusos sexuals a tres noies del centre especial de treball de Sarrià de Ter. El monitor, que el centre va acomiadar en conèixer els fets, feia uns nou anys que treballava al centre, fundat l'any 1995. L'entitat va anunciar que es personarà com a acusació particular.

Pel que fa a les violacions, un cas que va sortir a la llum aquest estiu és el d'un violador reincident conegut a la ciutat de Girona. Va agredir una menor de 13 anys al barri de Santa Eugènia el matí del dia de Sant Joan. L'home va seguir la menor pel carrer i la va abordar quan entrava a casa seva. Un cop dins l'edifici, la va subjectar per l'esquena, li va tapar la boca i la va penetrar al replà.

El jutge el va enviar a presó preventiva per aquest cas. Però aquest mes de novembre va tornar a ser jutjat a l'Audiència per fer tocaments a una nena de sis anys a Girona el 20 d'agost del 2017. La fiscalia li demana que el condemnin a 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb agreujant de reincidència. La mateixa Audiència, l'any 2011, ja va condemanr aquest home a 6 anys de presó per violar una noia durant les Fires de l'any 2009.



Temptatives d'homicidi a l'alça

El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior mostra també una dada preocupant: l'increment de les temptatives d'homicidi i d'assassinat. En nou mesos han crescut un 85,7%. Si entre el gener i el setembre de 2018 hi havia hagut set casos, ara s'ha arribat als 13. D'entre els casos que s'han resolt recentment, hi ha el d'una temptativa d'homicidi del mes de setembre, que es va materialitzar en un tiroteig a la urbanització d'Aiguaviva Park de Vidreres.

Un grup de persones amb armes de foc va efectuar trets contra la façana d'un domicili i un dels ocupants va acabar ferit per arma de foc, tal com va avançar Diari de Girona. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra van detenir a Maçanet de la Selva cinc homes vinculats amb els fets.

Els arrestats, de nacionalitat albanesa i bosniana i d'edats compreses entre els 20 i els 45, estarien vinculats a un grup criminal dedicat al tràfic de drogues. Quatre d'ells han entrat a presó després de passar a disposició judicial. Tot sembla indicar que l'assalt al domicili de Vidreres podria estar relacionat amb una acció del grup per controlar el tràfic de drogues a la zona.

De fet, el balanç del Ministeri de l'Interior també mostra que el tràfic de drogues segueix en augment. La província de Girona és la segona de tot l'Estat amb més tràfic de marihuana i aquesta pujada de casos en els primers nous mesos de l'any tampoc és estranya. Hi ha hagut 349 fets coneguts per les policies desplegades arreu de la demarcació entre el gener i el setembre, mentre que el 2018 en van ser 305.

Els robatoris amb força a domicilis tot i que aquestes últimes setmanes han anat en augment i hi ha ahagut onades a la comarca de la Selva i el Gironès, aquest informe mostra, en canvi, una reculada dels casos respecte al 2018. La baixada és lleugera, de 4,3 punts, però s'ha arribat als 2.613 robatoris. L'any passat per aquest mateix període se n'havien denunciat 2.613.

Per contra, els robatoris amb violència (751) i intimidació han pujat un 6,4% en nou mesos a la província. La sotracció de vehicles també va en augment (7%) i es passa de 456 casos el 2018, als 488 d'enguany.