Militants d'Esquerra Republicana trien la nova Executiva local a Ripoll

Dissabte passat els militants d'ERC Ripoll van escollir per unanimitat la nova executiva local. Es tracta d'una Executiva paritària, amb quatre homes i quatre dones, que manifesten el seu compromís ideològic amb la lluita per la independència de Catalunya, la lluita contra les diferències socials i les desigualtats i el respecte per la diversitat i la democràcia. Just després de l'Assemblea, l'exdiputat al Congrés Joan Tardà va oferir una conversa amb diversos militants del partit.