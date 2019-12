Onada de robatoris en cases i comerços del Gironès, amb uns 40 casos en 15 dies

Onada de robatoris a habitatges i comerços del Gironès amb una quarantena de casos. Sobretot, concentrats en dues setmanes de novembre. Els Mossos creuen que al seu darrere hi ha dos grups especialitzats, el més prolífic dels quals ha entrat a cases de Llambilles, Fornells, Quart, Sant Julià de Ramis i Girona -barris de Palau i Montilivi-. Són entre tres i quatre delinqüents itinerants de l'Europa de l'Est, que actuaven sempre entre les sis i les nou del vespre i cometien els robatoris amb molta rapidesa. Per aturar-los, els Mossos han hagut d'emboscar agents de paisà, perquè els lladres arribaven als habitatges a través del bosc. L'operatiu va permetre capturar un dels delinqüents, que acumula fins a 22 antecedents, el 28 de novembre passat.

Des d'aleshores no hi ha hagut cap més robatori i els Mossos creuen que han aconseguit aturar la banda. En paral·lel, la policia també s'enfronta a un degoteig d'assalts a establiments; aquests, comesos per un altre grup. Han actuat a l'estanc de Llambilles encastant un vehicle, a un bar de Fornells -d'on es van endur un botí de 20.000 euros- o a un concessionari del polígon.

L'increment de robatoris a la zona ha posat en alerta tant els municipis com els Mossos. I de fet, al vespre la policia manté controls a diverses carreteres, en el marc del dispositiu específic que es va muntar per frenar-los. El cap de l'ABP del Gironès-Pla de l'Estany, l'inspector Xavier Domènech, explica que «per poder-los frenar, ens hem hagut d'adaptar a aquesta modalitat -de robatori-; per això, en paral·lel als controls, hem emboscat un número molt elevat d'agents de paisà», explica l'inspector i cap de l'ABP. Els robatoris han posat en alerta els alcaldes, que han optat per vigilància privada en equipaments i molts posaran càmeres a la via pública.