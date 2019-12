El Parlament insta Salut a fer efectiva una partida perquè el nou Trueta es faci a Domeny

El Parlament ha aprovat instar Salut a destinar una partida als pressupostos del 2020 per iniciar el projecte de construcció del nou Hospital Josep Trueta als terrenys de Domeny, proposats per l'Ajuntament de Girona. La proposta de resolució, presentada per En Comú Podem, recorda que "legislatura rere legislatura el Parlament reprodueix el debat sobre la necessitat de construir un nou edifici públic de referència a Girona" però que "el Govern segueix sense resoldre-ho". En aquest sentit, la diputada Marta Ribas ha assegurat que els terrenys proposats per Girona són els que garanteixen una major accessibilitat i allunyen els temors que portar-lo a Salt "signifiqui una fusió amb el Santa Caterina i una reducció del pes de l'Institut Català de la Salut (ICS)". ERC, que hi havia presentat esmenes i que hi ha votat en contra, ha criticat un posicionament a favor d'uns terrenys "sense que s'hagi donat encara cap criteri tècnic".

Avançar en la construcció del nou Trueta, però sobretot en la definició d'on s'ha d'ubicar. La comissió de Salut del Parlament ha aprovat una proposta de resolució de Catalunya En Comú Podem que insta el Govern a incloure als pressupostos de 2020 una partida per iniciar el projecte de construcció del centre sanitari als terrenys de Domeny, que proposa l'Ajuntament de Girona.

La diputada dels comuns, Marta Ribas, ha defensat la iniciativa recordant que el debat fa anys que està sobre la taula però que, a hores d'ara, encara no s'hi ha donat cap solució. En aquest sentit, ha argumentat que Domeny, al seu entendre, garantiria una major accessibilitat a l'equipament i que, a més, allunyaria els temors d'una possible fusió amb l'Hospital Santa Caterina de Salt, els altres terrenys proposats per fer-hi el projecte.

Ribas ha reivindicat aquesta opció com "el model" de la seva formació per a l'hospital de referència a les comarques gironines. En aquest sentit, ha negat que hi tinguin cap interès partidista i, per contra, ha afirmat que l'allargament del debat i "la poca transparència" és, precisament, el que "fa desconfiar sobre quines voluntats hi ha".

La proposta també reclama que, mentre no es construeixi el nou centre, es facin les inversions que calgui a les instal·lacions per garantir que segueixi sent operatiu.

JxCat a favor, ERC en contra

La iniciativa s'ha aprovat amb els vots favorables del PP, la CUP i JxCAT, tot i que ERC hi va votat en contra. El PSC i CS, en canvi, s'han abstingut. Des d'Esquerra, que hi havia presentat esmenes, han criticat l'aposta per una ubicació concreta tenint en compte que "a hores d'ara encara no s'ha donat cap criteri tècnic a favor de cap de les opcions". Per això, abans de la votació la diputada Gemma Espigares ha emplaçat els parlamentaris a esperar.

La comissió també ha aprovat una proposta de Cs en la línia de demanar al Govern que s'enllesteixi el Pla funcional per al projecte del centre hospitalari i d'acord amb el document, elaborar l'avantprojecte constructiu.

CCOO ho celebra

El sindicat CCOO ha celebrat l'acord del Parlament i ha insistit que els terrenys de Domeny serien el lloc idoni per "mantenir la qualitat assistencial de tota la regió sanitària". La Federació de Sanitat està en contra de la unificació del nou Trueta amb l'Hospital Santa Caterina de Salt perquè, entre d'altres coses, "suposaria només una única porta d'urgències, i es perdria accessibilitat i equitat del sistema sanitari, a banda que està al costat de la sortida sud de l'autopista AP-7, amb cues quilomètriques diàriament".