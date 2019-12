El temporal deixa onades de 9 metres i fortes ratxes de vent

El fort temporal de llevant va instal·lar-se ahir a les comarques de Girona. La pluja, el vent i el fort onatge van ser els tres protagonistes del dia. Si bé la mar començava a esbravar-se durant el matí, va ser a partir de les tres de la tarda quan la boia del cap de Begur va registrar les onades més altes, que van arribar als 9 metres. I en molts punts del litoral hi va haver mar brava amb onades que van oscil·lar entre els quatre i sis metres i que van deixar sense sorra diverses platges com la de Tossa de Mar, Empúries, la platja de Grifeu de Llançà o la platja de Montgó de l'Escala. Aquesta mala mar va atreure molta gent a la costa, que volia immortalitzar-ho a través de fotografies o vídeos. Un cop més, Protecció Civil va recordar a la gent del perill d'acostar-se a les esculleres.

Cadaqués, per exemple, per evitar l'estacionament a la Riera va restringir ja el dimarts al vespre l'accés per la plaça Frederic Rahola i per sa Rierassa. També es va restringir el pas pel carrer Font Vella i el carrer Trilla i es va avisar els propietaris perquè retiressin els cotxes d'aquest emplaçament. És el protocol habitual quan hi ha temporals de llevant que inunden aquesta zona.

De fet, durant el darrer temporal un vehicle es va quedar atrapat a la Riera i va haver de ser retirat. L'Ajuntament va criticar que es posés en perill els serveis d'emergència desatenent els avisos municipals.

Aquest temporal marítim ha anat acompanyat de pluges generalitzades arreu de la província de Girona, que ben d'hora ja van començar a caure a bona part del territori, sobretot a Girona ciutat, Santa Coloma de Farners i Olot, i es van anar intensificant al llarg de la tarda. A les 8 del vespre les estacions del Meteocat a Girona i a Santa Coloma de Farners havien registrat una acumulació de prop de 60 litres per metre quadrat, un fet que a la capital es va constatar amb carrers plens d'aigua, sobretot la zona dels jutjats, que va quedar inundada. L'estació de tren va viure un nou episodi de goteres i un dels accessos a les vies va haver-se de reforçar amb galledes i un contenidor per tal de recollir l'aigua que queia.

A banda de les precipitacions i de la mala mar, el vent també va bufar amb molta força. A Portbou es va registrar una ratxa màxima de més de 59 quilòmetres per hora i a Roses de fins a 56, però també hi va haver fortes ventades de l'est en punts menys habituals. A Castell d'Aro va haver-hi un cop màxim de 54 quilòmetres i a Ulldeter, el vent va oscil·lar en els 56 quilòmetres per hora.

Pel que fa a les temperatures, les mínimes d'ahir no van baixar massa, a Girona per exemple, es va arribar als 8,9 graus, mentre que a Castelló, a 10,9, segons les dades del Meteocat.

Les màximes en canvi es van mantenir força curtes. Es van moure entre els 9 i els 13 graus en molts punts de l'interior i del litoral de la demarcació. A Roses, per exemple, es van registrar 13,6 graus mentre que en canvi, a Girona, el mercuri es va enfilar fins als 11,1 graus.

Els Bombers no van registrar incidències importants relacionades amb el temporal. Amb tot, les fortes pluges van posar a prova els cabals dels rius, que en el cas de la Tordera va arribar a assolir el nivell d'alerta a la seva capçalera.



Bon temps pel cap de setmana

De cara a les hores vinents es preveu que la llevantada segueixi en una intensitat forta fins a primera hora del matí, amb un fort mar de fons i amb onades de més de 2 metres i mig. La pluja també seguirà caient durant la nit però minvarà a partir de mig matí, i per a aquesta franja el Meteocat manté l'avís de pluja davant la previsió que es produeixin acumulacions de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Llavors el temporal anirà de baixa i el cap de setmana tornarà el bon temps.