El temporal deixa més de 100 litres en punts de Girona

Les últimes pluges han deixat acumulacions més de 100 litres en punts de la província de Girona.



A Girona ciutat des de l'inici del temporal i fins avui a dos quarts de nou del matí, ja es porten sumats 125 litres. Un altre punt de la geografia gironina on hi ha plogut constantment des de dimecres és a Santa Coloma de Farners, on s'han registrat 111,3. A altres punts dels Gironès, com Cassà de la Selva (93,5 litres) o a Fornells (78,8 litres) també hi ha registres destacats.







A conseqüència de les precipitacions hi ha dues carreteres tallades: la GI-641 a Torroella de Montgrí i la GI-644 a Forallac.



En alguns punts de la geografia gironina també hi ha petites esllavissades que compliquen la circulació, al Port de la Selva per exemple, es dona pas alternatiu a la GI-613 entre la població i Cadaqués.





Circulació interrompuda entre Ripoll i Sant Quirze de Besora per la intercepció de la zona de vies per un arbre. A la resta de línia afectacions que poden superar els 45 minuts. — R3 Rodalies (@rod3cat) December 5, 2019

Així es lleva @SnowLaMolina uns 15 cm de neu nova a partir d'uns 1700/1800m en tot l'episodia, ara a 1650m 0,7 graus. #lamolina #meteo #324eltemps pic.twitter.com/jzGGOeD4vh — Àlex Van der Laan (@alexmegapc) December 5, 2019

Les grans acumulacions de pluja també han causat. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua es destaca l'increment del cabal del r. Des de Protecció Civil es demana a la gent que no s'acosti a la zona.Així baixa l'Onyar al seu pas per Girona ciutat:Aquest és un gràfic que mostra el creixement delal seu pas per plaça Catalunya. Com es pot veure ha passat de tenir menys de 50 m3 a gairebé 250. Això suposa haver quintuplicat el cabalA causa del creixement de rius itambé hi ha molts guals i accessos tallats.Aquesta és la situació d'una riera del Port de la Selva:Arran del temporal, elshan hagut de fer diverses actuacions a la regió de Girona. Sobretot per acumulacions d'aigua o filtracions. Des d'ahir a les deu de la nit i fins a les set del matí, n'han realitzat 12. A llarg del dia d'avui faran diverses revisions a la zona més afectada per inundacions a les carreteres, a poblacions delcom Torroella de Montgrí, L'Estartit, Vullpellac o Serra de Daró.Aquest temporal de llevant va acompanyat dei això ha causat per exemple,. Això provoca la interrupció del pas de trens entre Ripoll i Sant Quirze de Besora. Rodalies informa que s'està muntant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. De retruc, a la resta de la línia retards que poden superar els 45 minuts. Des de Renfe es destaca que tècnics d'Adif s'han desplaçat al punt per procedir a la seva retirada i avaluar si s'han provocat danys a la infraestructuraLa llevantada també. De fet l'onatge encara es manté elevat i s'estan registrant onades encara molt altes. La boia de Begur, situada a alta mar, ha viscutAquest temporal també ha portatal Pirineu. A l'estació deper exemple, s'han acumulat 30 centímetres nous de neu a cotes superiors als 2.000 metres, segons informa l'entitat. Aquesta nevada ha estat generalitzada i també ha deixat gruixos importants a la resta d'estacions gironines. A Vallter2000, la Masella i la Vall de Núria també han rebut aquesta nevada amb ganes, com informen a través de les xarxes socials.