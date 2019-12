La crema d'un cotxe a les vies interromp la circulació del TAV durant quatre hores

El servei del tren d'alta velocitat (TAV) entre Figueres, Girona i Barcelona es va veure interromput ahir a la matinada perquè algú va col·locar un cotxe a les vies i li va calar foc. El trànsit va quedar restablert a les 8 del matí, tot i que els primers trens van patir retards d'entre 30 i 60 minuts.

Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la matinada, segons va informar Renfe i el foc es va apagar a les 5.21 hores, mentre que el vehicle es va retirar a les 6. Ara bé, tècnics d'Adif van haver de reparar la infraestructura, que va quedar malmesa, així com revisar tota la zona, el que va fer interrompre el servei a primera hora del matí.

Després de fer les reparacions pertinents, es va fer un viatge de proves a velocitat baixa, a partir del qual es va poder reprendre el servei. Entre Vilobí d'Onyar i Girona se circulava només per una via.

Als problemes ocasionats per aquest incident s'hi van afegir els provocats per la vaga dels treballadors de Renfe, que va fer cancel·lar algunes freqüències. Així, per tipus de tren, el TAV i els de Llarga Distància dels serveis mínims garantien la circulació del 90% dels trens habituals, és a dir, uns 265 a tot l'Estat.

En el cas dels trens de Mitja Distància (regionals), es va assegurar la circulació del 62,8% de l'oferta habitual. Aquest nombre d'afectats no inclou els que finalment viatgin amb autobús o altres maneres.