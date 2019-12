Cultura i els barris tindran retallades en el pressupost d'Olot del 2020

L'àrea de Cultura i les millores en els barris patiran part de les retallades provocades per la reducció de l'increment de la puja d'un 10% en l'impost de béns immobles. Una altra part anirà a la promoció econòmica, que tindrà una reducció del 30%, i en concret, en l'eliminació de dues fires, una campanya de promoció i un festival de cant coral.

Pel que fa a la reducció en Cultura, l'alcalde d'Olot, Josep Berga, ahir va concretar una reducció del 30% en el pressupost del festival Sismògraf. L'Ajuntament el 2019 hi va aportar 125.000 euros i per al 2020 hi preveu posar 95.000 euros. La resta de retallades aniran a la possible supressió de les edicions municipals, la reducció de les funcions de teatre i dels concerts i a la reducció dels elements d'ornamentació: flors i papers. La reducció prevista suma un total de 161.000 euros. «Tot el referent a les programacions musicals, de teatres, de museus o vinculades a les lletres tindrà una reducció d'entre el 10 i el 15%», va exposar Berga. La residència Faber no tindrà rebaixes en la primera meitat del 2020 però en la segona «potser sí».

L'alcalde va considerar que les reduccions s'han hagut de plantejar als altres organismes de col·laboració com el Departament de Cultura o la Diputació. Berga va valorar que en alguns casos, com el Sismògraf, les administracions superiors augmentaran l'aportació.

L'alcalde va plantejar que el 2020 no serà «un escenari de desesperació» i va considerar que la gent no notarà els efectes de la retallada. Va assenyalar que les activitats organitzades per associacions mantindran el pressupost i en algun cas l'augmentaran. Va enumerar: el festival Lluèrnia, l'aplec de les sardanes, el festival Mini i el Cornamusam. També mantindran o augmentaran la partida de les Festes del Tura.

Pel que fa als barris, l'alcalde va exposar que encara és difícil quantificar la reducció. Va explicar que les inversions en els barris responen a demandes fetes en reunions de veïns i que amb la reducció s'hauran de prioritzar les més necessàries.

L'alcalde va plantejar que l'equip de govern busca el consens i manté reunions amb els partits. Va apuntar que el PSC assisteix a les juntes de govern on planteja el seu criteri. En canvi, va exposar que amb ERC no hi ha tanta relació.

Josep Berga va vincular l'actitud de part de l'oposició a la crispació generada pels esdeveniments del procés i la desinformació provocada per les xarxes socials. «Treuen les fires perquè fan l'espai Cràter», va argumentar sobre la base d'una piulada a Twitter. Ho va qualificar de «bestiesa».

Segons l'alcalde, l'espai Cràter té una gran part de finançament exterior: Diputació, Generalitat i fons europeus. Va valorar que és una obra que no té cap relació amb la resta. «Això és molt difícil d'explicar en un tuit», va dir. Va situar que s'han presentat «els tres lots que hi havia: l'expositiu, la direcció d'obra i la construcció». Segons ell, per a la construcció de l'obra s'han presentat 14 empreses. Va valorar que l'inici de les obres de l'espai Cràter tindrà «un impacte econòmic molt gran» que d'alguna manera suplirà la retallada en promoció econòmica.

Va exposar que les obres de l'espai Cràter estaran plenament començades per la primavera.