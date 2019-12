Dues carreteres i la línia de tren de Ripoll queden tallades per la tempesta

El riu Onyar, ple a vessar al seu pas per Girona per l'increment de cabal després de la forta llevantada.

El temporal de llevant va obligar ahir a tallar les carreteres de Forallac i Torroella de Montgrí i va interrompre la circulació de trens a la línia de Ripoll.

Les inundacions d'ahir al Baix Empordà van afectar de ple dues carreteres, que van estar tallades més de dotze hores. Es tracta de dues vies comarcals: la GI-641 al seu pas per Torroella de Montgrí i la GI-644 a l'altura de Forallac. Els Mossos d'Esquadra van prohibir el trànsit en aquests vials pel perill que suposava la circulació, ja que la calçada estava absolutament plena d'aigua. A més, a banda i banda de les vies hi havia camps ben negats i si algun vehicle s'hi accidentava encara hauria pogut ser pitjor.

Aquestes pluges també van generar algunes esllavissades, una de les quals va comportar el pas alternatiu a la GI-613 entre el Port de la Selva i Cadaqués. Va ser una petita esllavissada que va deixar rocs al mig de la via que es van haver de retirar.

El fet que els cabals dels rius creixessin també va provocar el tall d'alguns passos i guals. Per exemple, el de Sobràniques, a Sant Jordi Desvalls. Allà el Ter anava molt ple i, com passa en aquestes ocasions, la via que uneix el poble amb Flaçà va ser impracticable.

La situació es va anar normalitzant a les carreteres i al migdia ja tot el trànsit estava reestablert. Tot i això, ahir l'ajuntament de Cadaqués va emetre un comunicat per recordar que el Parc Natural del Cap de Creus està realitzant obres de millora del camí del Mas des Rabassers, i des de l'Ajuntament es va demanar que durant aquests episodis de pluja no s'hi accedeixi, ja que malgrat que està obert, les obres «estan en procés i es podria perdre part de la feina feta, i a més algun vehicle hi podria quedar bloquejat».



Un arbre damunt la catenària

La llevantada va anar acompanyada de fort vent. Ahir encara hi va haver una ratxa màxima destacada a Portbou de fins a 38 quilòmetres hora, però força lluny dels més de 70 que es van registrar dimecres.

El temporal, a més, va causar la caiguda d'un arbre a la línia R3 de Rodalies a Ripoll, que es va precipitar damunt de la catenària i va provocar la interrupció del pas de trens entre Ripoll i Sant Quirze de Besora durant més de tres hores. Renfe va oferir un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i al migdia, tot que acumulaven retards, els combois ja van poder tornar a circular.