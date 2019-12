Educació no cobrirà baixes docents entre el 12 de desembre i el 9 de gener

Les escoles i els intituts on algun docent es posi malalt a partir del dia 11 o es produeixi qualsevol altre tipus de baixa ja no la podran cobrir fins al 8 de gener de 2020. Tal com passa cada vegada que s'acosten vacances escolars, el Departament d'Educació redueix els actes de nomenament telemàtic per cobrir les absències als centres. Normalment, en realitza dos a la setmana, de manera que en un mes n'hi solen haver 8 o 9.

Aquest desembre, però, només s'hauran nomenat substituts dos dies: el 3 i l'11, tot i que el 20 serà l'última jornada lectiva abans de les vacances de Nadal.