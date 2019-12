Emergències atén 642 avisos a Catalunya per incidents relacionats amb el temporal

El telèfon d'emergències 112 havia atès fins ahir al migdia un total de 642 trucades per 454 incidents relacionats amb el temporal, la majoria dels quals corresponien a inundacions, despreniments a la via, filtracions o caiguda d'arbres. Cap dels incidents, tanmateix, va ser de gravetat. Des del Barcelonès es van fer 255 trucades, cosa que va significar un 39,7% del total; des del Vallès Occidental es van realitzar 85 trucades (un 13,2%), i des del Maresme n'hi va haver un total de 64.

Per la seva banda, els Bombers han hagut d'efectuar a tot Catalunya unes 70 sortides per atendre emergències provocades per aquest episodi de tempestes, cap de les quals revestia importància. Bàsicament, la intensa pluja va ocasionar inundacions de baixos, garatges i carrers, molts dels quals van quedar negats perquè les fulles caigudes pel vent van taponar embornals i clavegueres i van impedir el desguàs de les calçades.

Al llarg de la geografia catalana, a més, també es van produir diversos incidents per la pluja. Les carreteres BV-5301 a Montseny i la BP-1121 a Monistrol de Montserrat van restar tallades per esllavissades. A més, també es van registrar retards de 30 minuts a les línies R1 i RG1 pel fort onatge entre Vilassar i Mataró, que va provocar una avaria de senyalització en aquest tram.

A banda de la ciutat de Girona, els màxims de precipitació, superiors als 100 litres per metre quadrat es van localitzar al sud del delta de l'Ebre, al voltant del massís del Montseny, a determinats punts de la ciutat de Barcelona i a diversos sectors del Maresme, el Vallès, la Selva i zones pròximes.

El temporal marítim va ser molt dur a tot el litoral, amb maregassa generalitzada. Dimecres es van observar onades de llevant que van assolir els 4 o 5 metres arran de costa a localitats com l'Escala, l'Estartit, Badalona i Deltebre. En general cal retrocedir fins al temporal dels dies 21 i 22 de gener de 2017 per trobar-ne un de més important al conjunt de la costa catalana.

En l'àmbit pirinenc, la precipitació va afectar gairebé exclusivament el sector més oriental, deixant al marge la resta de la serralada.