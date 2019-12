Girona viu el pitjor temporal en un mes de desembre dels últims 46 anys

El temporal de llevant dels darrers dos dies ha estat el més fort en un mes de desembre des de l'any 1973, segons dades del meteròleg Gerard Taulé. L'observador apunta que el 3 de desembre de fa 46 anys es van acumular fins a 113,4 litres en 24 hores a l'observatori Girona-Aemet, que es troba al parc del Migdia, mentre que ara s'han recollit 103,5 litres en aquesta mateixa estació meteorològica. L'especialista també destaca altres acumulacions de pluja, com els 118,3 litres a l'estació de Sarrià de Ter, que forma part de l'observatori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià. A Salt, en canvi, en 24 hores van sumar 114,2 litres.

Per trobar temporals de pluja tan forts similars al d'aquesta setmana cal traslladar-se al 3 de desembre de 1998 quan, en 24 hores, es van acumular 97,5 litres a l'observatori de l'IES Narcís Xifra de Girona. Taulé recorda també els 88 litres del temporal de Sant Esteve de l'any 2008 o que el 4 de desembre de 1971 van caure 139,5 litres a Girona. El rècord de pluja en 24 hores a la ciutat de Girona en un mes de desembre data del 14 de desembre de 1943, quan es van acumular 140,8 litres, assegura el meteoròleg.

Mentrestant, l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya que hi ha Girona, ha recollit en els darrers dos dies gairebé 130 litres d'aigua acumulada. A Arbúcies, el registre s'ha enfilat fins als 121,8 litres, mentre que a Santa Coloma de Farners s'ha arribat fins als 113,2.

Les comarques de Girona han estat la zona de Catalunya on més s'han deixat notar els efectes del temporal. La llevantada ha fet desaparèixer platges, com per exemple, la que hi ha davant de l'hostal Empúries, a l'Escala, o la platja Nova de Roses, que ja estava castigada pel darrer temporal.

A Tossa de Mar, en canvi, l'aigua acumulada per la pluja va deixar ahir una imatge poc habitual: la riera anava tan plena que en arribar a mar tota l'aigua era marronosa i l'aspecte era el d'una gran desembocadura d'un riu.

El fort onatge, que ahir va registrar un pic de 7,7 metres d'altura a mar endins a la boia de Begur, també va deixar el seu rastre a Blanes, un municipi que està acostumat a patir les fortes llevantades. La d'aquesta setmana ha portat sorra fins al passeig marítim i el fort onatge ha fet desaparèixer part de la línia costanera. En aquesta població de la Costa Brava s'espera que una garbinada retorni la sorra i la platja recuperi el seu aspecte habitual.

Les grans acumulacions de pluja de la llevantada també van causar el creixement dels rius i rieres, de manera que es van haver de prendre mesures de prevenció. En moltes poblacions des de dimecres ja es van tallar preventivament els accessos a les rieres i a la costa, així com als espigons i als passeigs de primera línia de mar.



Sortides dels Bombers

A Sils, alguns accessos a la riera de Vallcanera i el dels Estanys ahir estaven tancats. Arran del temporal, els Bombers van haver de fer diverses actuacions a les comarques de Girona, sobretot per acumulacions d'aigua o filtracions. A llarg del dia d'ahir també van realitzar diverses revisions a les zones més afectades per petites inundacions, especialment en poblacions del Baix Empordà com Torroella de Montgrí, l'Estartit, Vullpellac o Serra de Daró. A l'Estartit, per exemple, hi havia carrers que estaven plens d'aigua.

El temporal també va beneficiar el Pirineu gironí, ja que a muntanya les precipitacions es van produir en forma de neu. L'estació de la Molina informava ahir que l'última nevada els havia deixat 30 centímetres de neu nova a cotes superiors als 2.000 metres i, a Vallter2000, 20 centímetres. Aquesta nevada va ser generalitzada a tot el Pirineu i, per tant, molt benvinguda per aquests equipaments que esperen obtenir uns bons registres durant aquest pont de desembre que comença avui.