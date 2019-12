Jutgen l'acusat de violar repetidament una nena de nou anys a Cassà de la Selva

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per violar repetidament una nena de 9 anys a Cassà de la Selva. Segons recull l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia i l'acusació particular, el processat va ser parella de la mare entre els anys 2015 i 2016 i tenia cura de la menor al matí, mentre la dona treballava.

Les acusacions sostenen que l'acusat va obligar la menor a mirar vídeos pornogràfics i la va agredir sexualment en diverses ocasions. L'acusen d'un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys, un altre d'exhibicionisme i un tercer de provocació sexual. L'acusat nega els fets i atribueix la denúncia a una venjança de la mare perquè va posar punt final a la relació. La nena va declarar a porta tancada.

Segons la fiscalia i l'acusació particular, l'acusat i la mare de la menor eren parella i, mentre va durar la relació, l'home cuidava la víctima i el seu germà a primera hora del matí. En concret, subratllen, era l'encarregat d'anar a casa dels menors a les set del matí, despertar-los i portar-los a l'escola.

Segons les acusacions, el processat va començar ensenyant vídeos sexuals a la nena, que aleshores tenia 9 anys. «Amb ànim libidinós i, des del seu telèfon mòbil, li mostrava diàriament vídeos pornogràfics», exposen i detallen que, quan la nena girava el cap per no mirar-los, l'estirava de les orelles per obligar-la a fer-ho. A més, l'acusen d'haver-se masturbat davant la nena en almenys tres ocasions, arribant a ejacular damunt seu. Els escrits d'acusació també recullen que l'home va agredir la menor en repetides ocasions i la va forçar a fer-li fel·lacions.

La relació entre la mare de la menor i l'acusat va acabar la primavera del 2016. No va ser fins al 2018 que la nena va explicar el que havia passat. Segons les acusacions, la nena estava atemorida perquè el processat li havia dit que si ho deia a algú li «tallaria el cap».

Segons van explicar al judici la mare i el pare de la menor, que estan divorciats, van començar a sospitar que havia passat alguna cosa arran d'una revisió ginecològica que li van fer a la nena. Aleshores, va ser quan la menor va acabar confessant les agressions sexuals a les quals, presumptament, l'havia sotmès l'acusat i van interposar denúncia. La menor, que actualment té 13 anys, va declarar a porta tancada.

L'acusat ho nega tot i, segons va declarar al judici, només va tenir cura dels menors durant un mes i hi estava un màxim de mitja hora cada matí. El processat assegura que sempre despertava primer al nen perquè li costava més aixecar-se i nega que passés temps sol amb la menor a la seva habitació.

La fiscalia i l'acusació particular sol·liciten, inicialment, una pena de 16 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual, un delicte continuat d'exhibicionisme i un delicte continuat de provocació sexual. També volen que indemnitzi la víctima amb 20.000 euros; l'acció civil eleva a 100.000 la petició de responsabilitat perquè considera que estan acreditades cinc agressions sexuals diferents. La defensa demana l'absolució.