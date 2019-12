Dijous a la tarda, la plaça Major de Banyoles va acollir l'encesa de la il·luminació de Nadal que dona el tret de sortida de diferents activitats nadalenques que es viuran a Banyoles fins al 5 de gener. L'encesa oficial dels llums nadalencs va anar precedida per una projecció de mappings realitzats per alumnes dels instituts de la ciutat i un recital de can Coral així com una xocolatada popular.