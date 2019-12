Dia de la Constitució a Girona: aldarulls i càrregues dels Mossos

El dia de la Constitució va acabar de nou amb aldarulls a la ciutat de Girona. Ahir, els Mossos d'Esquadra van haver de carregar contra alguns manifestants contraris a l'acte de Societat Civil Catalana (SCC), que se celebrava per commemorar el dia de la Constitució Espanyola. L'actuació policial va finalitzar amb tres identificats, cap d'ells detingut malgrat els moments de tensió viscuts durant el matí al voltant de la plaça U d'octubre de Girona. Aquest és el segon 6 de desembre amb manifestacions de signe contrari a la ciutat: l'any passat es van produir durs enfrontaments entre policia i manifestants convocats per la Plataforma Antifeixista que van intentar boicotejar l'acte que llavors va convocar la plataforma Borbònia.

La manifestació d'ahir convocada per la Plataforma Antifeixista va començar a la plaça Catalunya, sota la mirada de molts ciutadans que estaven comprant en les parades de Nadal que hi ha instal·lades. Cap a un quart d'onze del matí, la marxa va començar a avançar cap a la plaça U d'Octubre amb crits de «fora feixistes» o «Girona serà la tomba del feixisme». En arribar a l'avinguda Jaume I, els manifestants, uns 200, es van trobar que el carrer estava tallat amb tanques i blindat per la policia en direcció a la Subdelegació del Govern espanyol: el punt on a les dotze del migdia s'hi celebrava l'acte de Societat Civil Catalana. Els antifeixistes van accedir a la plaça pels laterals i es van col·locar davant la línia policial a l'altra banda de les tanques que havien col·locat els Mossos.

La tensió va créixer i els joves –tots anaven de negre, amb la boca tapada i amb dessuadora amb caputxa– van llançar objectes, petards, pintura, entre d'altres, contra els antiavalots ARRO i de la Brigada Mòbil. També van voler tombar les tanques que estaven col·locades per evitar el seu pas cap a l'acte de SCC. Van aconseguir bolcar-ne algunes i els Mossos van fer una primera càrrega per dispersar els manifestants. La policia inicialment va aconseguir portar-los fins a la plaça del Mercadal. Els joves, però, es van voler fer forts i van arrencar fustes que envoltaven uns arbres de Nadal i, fins i tot, paperes i bancs per intentar muntar barricades. Mentre això succeïa, també es va produir algun enfrontament dialèctic entre veïns que no estaven d'acord amb l'acció dels manifestants. Els joves també van increpar una dona que participava en l'organització de l'acte de SCC i que els va plantar cara i que va acabar va anant a la manifestació. Mentre tot això passava, un helicòpter dels Mossos sobrevolava la zona.

Després d'uns moments de calma tensa, el manifestants van tornar a llançar objectes contra la policia, que va actuar per dispersar-los. Van recular fins al carrer Eiximenis i, en aquest punt, els joves es van reagrupar i van començar a moure jardineres i a arrencar llambordes per evitar el pas de la policia. Els Mossos d'Esquadra van mobilitzar-se fins a aquest punt i finalment van tornar a carregar. Van disparar algunes bales de foam. Els joves, un cop dispersats, van intentar muntar alguna barricada per evitar el pas de policia al carrer d'Anselm Clavé. Finalment, van retornar al carrer de Jaume I on van cremar fotos de diputats de Vox i van donar la mobilització per finalitzada. Els serveis d'emergències no va atendre ningú; Sanitaris per la República, onze persones per lesions.

L'acte de SCC a favor de la Constitució va aplegar un centenar de persones. Entre els assistents hi havia diputats de Ciutadans, membres de Vox i del PP.