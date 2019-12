Fridays for Future farà una nova acció de conscienciació a Girona

El moviment Fridays for Future Girona realitzarà una acció de street marketing pels carrers de la ciutat al llarg de la setmana vinent, coincidint amb la cimera COP25 que s'està celebrant aquests dies a Madrid. L'objectiu de l'acció, expliquen, serà «conscienciar la població sobre la necessitat de fer petits canvis del dia a dia per tal de contribuir en la lluita contra el canvi climàtic».

Per tal de portar a terme les accions de street marketing, l'organització buscarà punts clau dels carrers de la ciutat de Girona on s'hagin produït accions contaminants, com ara escombraries al carrer, contenidors desbordats o deixalles dins del riu, entre d'altres. La intenció és posar cartells i missatges conscienciadors amb un to humorístic i creatiu per tal d'incentivar la ciutadania a canviar aquestes petites actituds del dia a dia i aportar així el seu gra de sorra en la lluita actual contra el canvi climàtic.