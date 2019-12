Els pessebres i el festival Veus enceten el Temps de Nadal a Olot

El mercat d'elements dels Nadal, els diorames, les exposicions de pessebres i el festival de cant coral Veus van obrir la promoció turística Temps de Nadal a Olot, en un pont de la Puríssima amb els carrers plens, els allotjaments al 90%, les botigues obertes i els restaurants a ple rendiment. L'oferta de l'inici de Nadal d'Olot va dur visitants d'arreu de Catalunya a una ciutat que viu les festes de Nadal.

Ahir al matí, els curiosos s'aturaven a les parades dels artesans de figures. Imatges de fusta de gran qualitat reproduïen l'ambient dels temps descrits a la Bíblia. Escultures de terra cuita d'estil català reproduïen un pessebre idealitzat en un segle XIX camperol i feliç. Un dels artesans, Xavier Rossell, de 79 anys, va passar seixanta anys en un taller de sants. «Esculpeixo amb fang, faig el motlle, el poleixo, faig figures; si cal, els poso ulls i les pinto a l'oli», va enumerar.

Va plantejar que l'exposició de figures i elements del pessebre d'Olot té un públic fidel i no hi falten compradors, tot i que, segons ell, al final les figures amb més sortida són les de més baix preu. Va apuntar que la figura més comprada encara és el caganer. Després ve el naixement clàssic. Va explicar que fer un naixement de 25 centímetres li suposa uns dos dies de feina perquè ha de deixar els materials en repòs. Un altre condicionant del temps és si hi posa full d'or o no. Ell no pren models dels gravats i de les altres figures. «Em faig una idea i vaig fent», va explicar. A la porta de l'Hospici, el president de l'Agrupació de Pessebristes, Miquel Serrat, acompanyava un grup de persones a les exposicions de pessebres repartides per la ciutat. El Museu dels Sants, amb una mostra permanent de les figures fetes a l'inici del segle XIX per l'escultor Ramon Amadeu (1745-1821) en una estada a Olot centrava l'interès dels visitants. Serrat va girar un moment cap dins de l'Hospici, on un gran pessebre havia convertit el pati en l'era d'una masia. Els pallers, les gallines, els ànecs, el carro, el pou, la font, els pagesos i els pastors i els músics envoltaven el naixement. Dins aquest ambient, Serrat va explicar que a la Sala 2 de l'Hospici hi ha diorames que mostren diferents visions artístiques del naixement.



Mostra de diorames

«Hem fet una mostra de diorames de l'escola d'Olot», va explicar. Hi havia il·lusions òptiques que traslladaven els espectadors a carrers de pobles de la Garrotxa convertits en rutes cap a un naixement ubicat a l'estable d'una humil casa. Una de les novetats, segons ell, és que enguany hi ha diorames fets pels més joves amb figures de Playmobil o barrufets. Des d'ahir fins diumenge Olot compta amb el festival Veus. Suposa que en els patis, les escales i les sales hi audicions i tallers de cant Coral. Han actuat les Brünettes especialitzades en cançons de The Beatles interpretades sense instruments i The Tribulettes especialistes en soul, funk i jazz.

Al carrer, ahir, els Beat Voice interpretaven composicions variades. A la tarda, va tenir lloc una interpretació de nadales a càrrec de l'Escola Municipal de Música d'Olot. A la nit hi havia programat cant gòspel. Per avui i demà hi ha un dens programa per fer.