Els promotors celebren que les obres en execució a la Costa Brava tirin endavant

L'Associació de Promotors de Catalunya aplaudeix l'aprovació inicial del nou Pla Director Urbanístic de la Costa Brava i celebra especialment el fet que la Generalitat hagi permès tirar endavant les obres que tenien llicències i els projectes que estaven en execució. «No se'ns acudia de cap manera que la Generalitat pugués vulnerar la legalitat urbanística», afirma el secretari general tècnic de l'associació, Josep Donés. També es mostra satisfet perquè s'ha aixecat la moratòria en aquells sòls que no queden protegits o reduïts pel nou pla, de manera que ja s'hi podrà tornar a construir, tot i que anuncia que presentaran al·legacions en altres sectors.

Malgrat que en el seu moment l'Associació de Promotors va rebre amb cautela la moratòria impulsada per la Generalitat mentre redactava el nou Pla, ara Donés considera «molt important» que s'hagi fet l'aprovació inicial dins del termini previst, que expirava el proper mes de gener. «Semblava que es podria endarrerir, però no ha estat així i ens sembla molt postiu», assenyala.

L'aprovació inicial del pla permetrà que la moratòria de llicències s'aixequi en aquells sectors que no queden protegits ni modificats, de manera que ja s'hi podrà construir. «Estem contents perquè alguns sòls que s'havien inclòs precipitadament en la moratòria queden alliberats», afirma Donés, que recorda que en la majoria de casos es tracta de sectors situats en planejaments ja executats i que es podran continuar urbanitzant.

D'altra banda, el representant dels promotors també es mostra satisfet perquè el nou Pla constata que aquelles obres amb llicència i els planejaments que ja es trobaven en execució es podran tirar endavant, tot i que subratlla que no es podia haver fet d'altra manera, ja que el Govern català no podia vulnerar la legalitat urbanística (ja que fer-ho l'exposaria a haver d'afrontar quantioses indemnitzacions).

Ara, Donés diu que estudiaran amb detall la resta de sectors: els 91 que queden desclassificats i la cinquantena on s'apliquen modificacions. Però malgrat avançar que «segur» que presentaran al·legacions, l'associació considera que el més important és que el pla ja està en marxa, i que el que cal fer és treballar perquè l'aprovació definitiva es faci el més aviat possible. «Esperem que es protegeixi allò que és imprescindible però també confiem que hi hagi prou sòl per continuar treballant: la majoria de municipis de la Costa Brava viuen del turisme i per això cal trobar un equilibri», indica Donés. Per això, explica que des de l'Associació estudiaran bé en quina situació queda cada municipi, ja que hi ha alguns ajuntaments, com el del Port de la Selva, que s'han queixat que el Pla és massa restrictiu per al seu tipus d'urbanisme.

Les al·legacions de l'Associació de Promotors se sumaran, doncs, a les que també està preparant SOS Costa Brava, tot i que aniran en un sentit totalment diferent, ja que la plataforma d'entitats ecologistes considera que la protecció acordada en el Pla és «insuficient». El Govern català va aprovar dilluns el document, que impedirà construir 15.000 nous habitatges a la Costa Brava, tot i que en permetrà 15.000 més. A més, es modifiquen diversos sectors per obligar-los a reduir l'edificabilitat i també s'estableixen unes noves directrius paisatgístiques més restrictives per tal que les noves construccions tinguin un impacte ambiental menor.

A partir d'ara, s'obrirà un període de tres mesos d'exposició pública, que inicialment havia de ser de 45 dies però que la Generalitat ha decidit allargar per tal que entitats, col·legis professionals i ajuntaments puguin estudiar-lo a fons i fer les aportacions que considerin oportunes. L'objectiu del Govern català és fer l'aprovació definitiva del Pla el proper mes de juny.