Rècord. La universitat amb més càtedres

La UdG és la universitat que compta amb més càtedres de tot Catalunya. Enguany n'ha guanyat dos més (Víctor Català sobre Estudis del Modernisme i Renovació Pedagògica Can Trona) i se situa en 36. Segons el rector, «no hi ha cap universitat catalana que tingui un catàleg tan ampli i actiu», i de fet recentment s'ha creat un mapa interactiu on s'hi mostren les més de 700 activitats que es fan arreu del territori. Salvi va concretar que la universitat ingressa uns 700 mil euros cada any i que es reverteixen en divulgació cultural i promoció econòmica. Cada càtedra costa 4 mil euros i del total del pressupost se'n destinen 30 mil. D'altra banda, el rector va anunciar que hi ha set càtedres més que s'estan configurant a hores d'ara i que hi ha possibilitats que alguna d'aquestes s'acabi aprovant al llarg de l'any vinent.