Santa Pau demana ajuda al Govern per fer un centre per a la gent gran

L'Ajuntament de Santa Pau ha presentat dos projectes al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya relacionades amb l'edifici de can Torra. El primer, de 250.000 euros, ha estat presentat en la línia per a la cooperació en el finançament de les obres i serveis de competència municipal i és per la creació d'un centre de recursos per a la gent gran a can Torra. El segon ha estat presentat en la línia per a l'ajut a municipis petits i puja a 120.000 euros que han de ser destinats a la reforma del conjunt de can Torra.

L'any passat l'Ajuntament de Santa Pau va comprar la finca de can Torra per 265.000 euros. Es tracta d'un casal de dues plantes que està enganxada a l'edifici de l'antic hospital de Sant Roc també de propietat municipal. Són dos edificis de propietat pública situats a la plaça de Sant Roc, una zona cèntrica del poble. El centre de recursos per a la gent gran s'ubicarà a la part central i els patis exteriors de can Torra.

En l'últim ple, l'alcalde, Pep Companys, va informar de la intenció de l'Ajuntament de convertir l'edifici de can Torra en un centre de recursos per a la gent gran. «Volem que vagi més enllà d'un centre de dia», va explicar. Va argumentar que un centre de dia és un servei més pautat i que un centre de serveis per a la gent gran pot prestar més serveis.

Companys va explicar que en el moment de la compra l'Ajuntament ja tenia la intenció de destinar l'edifici a serveis per a la tercera edat.



Servei a Mieres i Sant Ferriol

Segons ell, fa poc l'Ajuntament va mostrar la voluntat al Consorci de Benestar Social de la Garrotxa i el Consorci va considerar interessant la idea. Així, el centre de recursos per a la gent gran de Santa Pau donaria servei al municipi de Santa Pau amb 1.573 habitants repartits en el nucli urbà i una dotzena de disseminats i barris, el municipi de Mieres de 312 habitants i alguns disseminats de Sant Ferriol. L'alcalde va explicar que des d'un primer moment van considerar que un centre de recursos per a la gent gran és un equipament necessari per al municipi.

D'altra banda, va exposar que la resta de l'edifici de cant Torra, la planta baixa i la planta superior es destinaran a activitats culturals i lúdiques. Va apuntar la idea de fer-hi un centre de treball d'emprenedors i espais per a les entitats.

Can Torra és un immoble amb 1.100 m2 de superfície construïda i més de 500 m2 exteriors. A més, està al costat de l'hospital de Sant Roc, també públic i de dimensions similars.