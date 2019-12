El monestir de Solius va acollir diumenge passat la trobada d'ingrés al catecumenat per part de diversos joves i adults de la diòcesi. Hi van participar també els padrins i els mossens que els acompanyen en el seu camí cap al baptisme, així com la comunitat del monestir. La celebració, presidida pel bisbe, Francesc Pardo, va incloure un recés dirigit per mossèn Joan Amich.