Dos químics del centre gironí ICRA figuren entre els més citats del món

Dos investigadors de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua –ubicat a Girona, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG– han estat reconeguts entre els científics més influents del món, per la gran quantitat de cites que reben en els treballs i articles dels col·legues del seu àmbit.

Es tracta de Mira Petrovic, cap de l'Àrea de Qualitat de l'Aigua, i Damià Barceló, director de l'ICRA, que figuren entre els 6.216 noms de tot el món recollits per la llista Highly Cited Reasearchers («investigadors altament citats», en anglès), una selecció que publica cada any el Web of Science Group. Entre els 39 investigadors distingits de centres de recerca i universitats catalans, només s'hi troben set dones. El reconeixement ha arribat coincidint amb el desè aniversari d'ICRA.



Mira Petrovic

Nascuda el 1965 a Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina, Petrovic es va llicenciar en Enginyeria Química per la Universitat de Zagreb, on també es va doctorar. De 2005 a 2011, va ser professora de Recerca ICREA al IDAEA (Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua) que forma part del CSIC, l'agència del Govern espanyol d'investigació científica. Actualment, és professora de recerca a l'ICRA, a Girona, i cap de l'Àrea de Qualitat de l'Aigua. Està especialitzada en química ambiental analítica.



Damià Barceló

Nascut el 1954 a Menàrguens, Lleida, Barceló es va llicenciar en Química a la UB, i es va doctorar el 1984. Actualment treballa com a professor d'investigació de l'IDAEA i, des del 2008, és director de l'ICRA a Girona. També és professor distingit per la King Saud d'Aràbia Saudita i, des del 2019, és professor convidat de la universitat xinesa Zhejiang A&F University de Hangzhou. La seva trajectòria s'ha centrat especialment en el control de la contaminació causada pels contaminants emergents, com els pesticides polars o els detergents.