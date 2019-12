Les estacions d'esquí gironines tanquen un pont de la Puríssima "esplèndid"

Les estacions d'esquí gironines celebren que el pont de la Puríssima ha estat "esplèndid" en l'ocupació tant en les pistes com en l'hostaleria de la zona. El sector reconeix que "s'ha treballat molt" i a diferents comarques com el Ripollès i la Cerdanya, però també en altres com Garrotxa i Berguedà. "La veritat és que estem molt contents de l'arrencada" ha explicat el director de la Molina, Xavi Perpinyà. Des de l'estació gironina destaquen els 111 quilòmetres de pistes que s'han obert conjuntament amb Masella i els 29 remuntadors en el domini Alp 2.500. "Creiem que és una de les millors obertures de domini a nivell europeu", ha assenyalat Perpinyà. A Vallter, per la seva banda, també estan "molt satisfets" amb l'ocupació durant el pont.

Les bones perspectives s'han complert, i el pont de la Puríssima deixa bons registres d'ocupació tant a les pistes d'esquí de les estacions gironines, com en els restaurants i els hotels de les diferents comarques. En alguns casos, la xifra ha arribat al ple absolut i de mitjana se situa propera al 80% en el conjunt dels tres dies. Aquestes bones dades fan ser optimista el sector que espera una temporada d'hivern "bona" especialment després de la "gran" qualitat de la neu i dels gruixos acumulats gràcies a les darreres precipitacions.

Bona mostra d'aquesta arrencada positiva són els 111 quilòmetres de pistes que s'han obert entre Masella i la Molina en el conegut com a domini Alp 2.500. Un domini que ha fet que hi hagués fins a 29 remuntadors oberts, i per tant, no hi haguessin llargues cues tot i la "gran quantitat d'esquiadors" que s'han acostat. De fet, El director de la Molina, Xavi Perpinyà, explica que segurament és un dels millors inicis de dominis esquiables no només a Catalunya sinó també a Europa.

A més, la qualitat de la neu també ha atret els amants de l'esquí. I és que a banda de la que s'ha fabricat artificialment, les últimes nevades han deixat gruixos de neu "importants" i de qualitat 'neu pols', la preferida pels esquiadors.

Vallter suma visitants

Just a l'altra banda, a Vallter 2000 també estan "molt satisfets" d'aquest pont, que això sí, han lamentat que només ha estat de tres dies – l'any passat va ser de quatre -. Amb tot, per les instal·lacions hi han passat fins a 4.300 visitants – no tots esquiadors -. Això és un 15% més que els que van acostar-s'hi l'any passat.

Per tot plegat, tant a Masella com Vallter com a la Molina confien en què la temporada d'hivern serà "molt bona", i més amb les perspectives de temps que hi ha durant les properes setmanes on sembla que hi poden haver noves nevades.

Bones ocupacions arreu

El director de la Molina ha destacat que la bona arrencada s'ha traduït amb bones xifres arreu i en diverses comarques. "Sabem que s'ha treballat molt bé arran de pistes, però també en zones més allunyades. També cal tenir en compte que ha estat repartit, hi ha hagut bones ocupacions a comarques diferents com el Ripollès, la Cerdanya o el Berguedà", ha conclòs.