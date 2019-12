Girona és la setena província d'Espanya on són denunciades més violacions

Girona és la setena província d'Espanya on s'han denunciat més violacions en els primers nou mesos de l'any. Durant aquest període s'han conegut 42 casos. Aquest tipus de delicte sexual, l'agressió sexual amb penetració, pot arribar a estar penada amb 12 anys de presó.

Es tracta d'un tipus de violència que afecta principalment les dones i en els últims anys han sorgit moltes veus perquè s'elevin les condemnes i, per tant, es reguli de nou al Codi Penal. El mateix passa amb molts altres delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, que han passat a l'ordre del dia arran de molts casos que han sorgit a la llum els últims anys com ara violacions grupals, els abusos sexuals a menors, entre d'altres.

Les comarques gironines són també la dotzena província amb més denúncies per delictes sexuals. Al capdavant hi ha la de Barcelona, amb 304 casos entre el gener i el setembre d'enguany. Aquesta província ocupa el primer lloc al rànquing i representa prop d'una cinquena part de tots els fets coneguts a Espanya (1.402). El segon punt de l'Estat amb més denúncies és Madrid (173) i, el tercer, les illes Balears (74). Alacant (65) i València (64) es disputen el quart i cinquè lloc.

Així doncs, les localitzacions amb més agressions denunciades són, d'una banda, les províncies amb més població d'Espanya –Madrid i Barcelona– i que l'àrea Mediterrània és un punt negre, amb quatre províncies entre les que acumulen més casos –Barcelona, Alacant i València. Entre totes tres sumen 507 casos dels 1.410 denunciats a tot l'Estat durant els primers nou mesos de 2019. A l'altre costat de la balança hi ha les províncies on només s'ha denunciat un cas d'agressió sexual amb penetració en aquest període de l'any, que són: Segòvia, Palència, Osca i Sòria. A la ciutat autònoma de Ceuta també ha transcendit un sol cas.

Una altra anàlisi que permet el balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior és la incidència d'aquests delictes a les ciutats. L'informe comprèn els municipis de més de 30.000 habitants.

A la província de Girona n'hi ha sis, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot i Salt, i l'estadística aflora que més de la meitat de les agressions sexuals registrades des del mes de gener fins al setembre han tingut lloc en aquests grans municipis. Concretament són 23 de les 42 denunciades. Girona i Blanes són les ciutats amb més casos, amb set cadascuna. La tercera àrea urbana amb més fets és Lloret (4), la quarta, Olot (2); la cinquena, Salt (2), i la sisena, Figueres (1).



Agressions, abusos, corrupció

A Girona, en aquest període detemps, s'han presentat 242 denúncies relacionades amb delictes sexuals, qualificació que preveu des d'agressió sexual amb penetració fins a agressions, passant per abusos, assetjament i corrupció de menors.

Les dades del Ministeri de l'Interior situen les comarques gironines en el lloc dotzè de províncies on s'han conegut més casos relacionats amb delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. Barcelona torna a estar al capdavant d'Espanya amb 1.663 fets delictius comptabilitzats, mentre que Madrid és la segona del rànquing, amb 1.646. Aquests tipus de delictes en moltes ocasions no sortien a la llum perquè les víctimes tenien por o vergonya. Ara, en canvi, cada vegada n'afloren més.

Els últims anys s'han conegut molts casos d'abusos sexuals que portaven anys silenciats. Com el dels Maristes o el de l'exrector de Vilobí d'Onyar, que han fet perdre la por a moltes persones. També hi ajuda que des de molts àmbits es fan campanyes per conscienciar, sobretot els més joves, sobre el que són els delictes sexuals i com denunciar-los.

En els sis municipis de més de 30.000 habitants de les comarques de Girona s'hi han produït 106 dels 242 delictes sexuals coneguts per la policia. Les ciutats de la demarcació on s'han denunciat més delictes sexuals són Girona, amb 31, i Blanes, amb 26.



Creixen les denúncies a Espanya

A tot Espanya els delictes sexuals van a l'alça i s'han incrementat en un 11,2%. La policia ha tractat 11.587 casos en els primers nou mesos de l'any. Mentre que en l'any anterior havia treballat 10.416 denúncies sobre aquesta casuística.

Del global de fets, 1.410 són agressions sexuals amb penetracions. Un tipus de delicte que ha crescut un 8,1% a tot l'Estat respecte al 2018 (1.304). La resta de delictes sexuals (10.177) han pujat en un 11,2% entre gener i setembre. L'any anterior s'havien xifrat en 9.112 casos.