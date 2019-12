Localitzat el cos del jove de Lloret desaparegut en una séquia de Sils

Confirmada, ahir, la tragèdia a Sils: el cos noi de 20 anys desaparegut des de la matinada de divendres a la séquia de Can Bisbal, situada en una zona que va quedar inundada per les fortes pluges de dimecres i dijous passat, va ser localitzat a l'interior del tot terreny que conduïa la matinada de divendres, quan va desaparèixer. El vehicle va ser arrossegat per l'aigua i va caure dins la séquia, que s'havia desbordat amb l'intens temporal d'aigua.



Polígon de Puigtió

Els equips de rescat van localitzar el 4x4 en una àrea propera al polígon de Puigtió, a Maçanet de la Selva. Estava dins de l'aigua, en una zona on el rec és força profund. Però gràcies a la baixada del nivell de l'aigua –les autoritats van decidir tancar comportes abans-d'ahir per facilitar les tasques de recerca–, els Bombers, que van treballar intensament contra la densa boira que cobria la zona, van poder avistar-lo.



A un metre i mig de fondària

El vehicle era a un metre i mig de profunditat i tenia les portes i finestres tancades, informen fonts dels equips de rescat. Un mal senyal que conduïa a pensar que el jove desparegut no va poder sortir del vehicle. Al cap d'una hora i mitja, una grua de gran tonatge va poder treure el vehicle, de color blau i de la marca Hyundai, de l'aigua i la desgràcia es va confirmar immediatament després: el cos del noi, sense vida, era a l'interior.

La comitiva judicial va personar-se fins al polígon de Maçanet pels volts de dos quarts de dues de la tarda per procedir a l'aixecament del cadàver. Transcorreguda mitja hora, els serveis funeraris van traslladar-lo a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona, on se li practicarà en les pròximes hores l'autòpsia que determinarà les causes de la mort.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria Santa Coloma de Farners han obert una investigació per aclarir les circumstàncies d'aquesta tragèdia; les primeres hipòtesis apunten a una caiguda accidental a la séquia. El jove era germà d'un exregidor del PP de Lloret de Mar; des de l'Ajuntament van traslladar el condol a la família.



Conversa telefònica

El dispositiu de recerca es va activar la matinada de divendres després que un company del jove, pels volts de les quatre de la matinada, va trucar al telèfon d'emergències 112 per alertar que la víctima li havia dit per telèfon que es dirigia cap a una discoteca de Sils, però que tenia problemes per avançar per l'acumulació d'aigua en una zona propera a la séquia, a Sils. No hi va haver més contacte entre el jove desaparegut i els amics. Ràpidament, els serveis d'emergències van muntar un dispositiu i se'l va buscar per terra, aigua i aire. Ahir el matí es va reprendre la recerca. En les tasques hi van participar Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia local, Adf, voluntaris, SEM, entre d'altres.