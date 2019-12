Una boia que engoleix els microplàstics

En un mar cada vegada més plastificat, la neteja de l'aigua està escalant posicions a la llista de prioritats de les institucions i també de les empreses. Aquest és el cas de la companyia GPA Seabots, filial de la multinacional catalana GPA Innova dedicada als acabats metàl·lics, que ha creat una boia que filtra els microplàstics dels mars i oceans.

El seu mecanisme és senzill i està inspirat en el peix manta. En un dels costats de la boia hi ha un filtre fet amb resines naturals i amb teixits com el lli, que permet l'entrada de les partícules plàstiques però no la sortida. La boia submergida no necessita propulsar-se, ja que es mou amb els corrents marins i està dissenyada per encarar el seu filtre automàticament contra el corrent.

Adrià Fradera, enginyer naval i business manager de GPA Seabots, detalla que la instal·lació de les boies està pensada per coincidir amb l'inici de la temporada de balisament per tal que es puguin posar al mateix temps que les senyalitzacions dels banyistes. Així, les boies de GPA Seabots es posen al març i es retiren a l'octubre i van acoblades a la cadena de les balises de bany per deixar que elles soles vagin treballant.

Es calcula que cada boia pot recollir 200 partícules d'entre un i cinc mil·límetres al dia. Al final de la temporada de bany totes les boies que la companyia preveu vendre hauran recollit 100 milions de partícules de plàstic, uns quaranta quilos. D'entrada no sembla una xifra espectacular, però la recollida obre la porta a una segona part del projecte enfocada en la investigació.



Col·laboració universitària

«Tots aquests plàstics els portem a la universitat perquè els analitzin i puguin recollir més informació». Les proves les faran amb el departament de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona però Fradera demana la implicació d'altres institucions: «Si la Universitat de Girona llegeix aquest reportatge i es vol involucrar estarem encantats. El treball de les universitats serveix per validar i millorar el nostre producte», assegura.

GPA Seabots es dedica a crear tecnologia punta per a mars i oceans. A banda de l'SB Buoy, ha dissenyat dos artefactes flotants i semiautònoms que recopilen informació sobre entorns aquàtics. «Som una empresa molt nova. Ens vam crear al març i el 15 d'agost sortia a la llum el projecte SB Buoy», explica Adrià Fradera. Des que van engegar-lo no han parat de picar a la porta dels ajuntaments per donar sortida al seu producte. Cada boia es ven a 492 euros, dels quals una part va destinada a finançar projectes de preservació del litoral. Segons l'empresa, Blanes, El Port de la Selva, Roses i Castelló d'Empúries ja s'hi han interessat, «però Girona és la regió que ens està costant més».

En aquest sentit, l'Ajuntament de Blanes va confirmar que preveu instal·lar-ne una desena en el marc d'un projecte conjunt amb la Confraria de Pescadors. «Un dels objectius que ens hem marcat és el de la neteja i el medi ambient. Hi ha molta conscienciació en aquest tema i estem en converses amb l'empresa per utilitzar-les aquest estiu».

En el cas del Port de la Selva, el seu alcalde, Josep Maria Cervera, va reunir-se amb la companyia «per parlar de les virtuds i els inconvenients que hi veiem», i preveu provar-ne algunes «de forma experimental». Cervera va descartar de moment una substitució total de les boies però es va obrir a instal·lar-ne a les cales del Parc Natural per provar-les.