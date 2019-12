El creixement d'habitatges al litoral és «molt superior» al que diu el Govern, denuncia SOS Costa Brava

La plataforma ecologista SOS Costa Brava ha denunciat que el creixement d'habitatges al litoral gironí els propers anys serà «molt superior» als 30.843 habitatges previstos en el Pla Director d'Urbanisme (PDU) que va ser aprovat inicialment per Territori. El motiu, expliquen des de l'entitat, és que no es tenen en compte algunes localitats com Palamós, Cas



tell-Platja d'Aro o Palafrugell (Baix Empordà) perquè tenen Pla d'Ordenació Urbanística Municipals (POUM) que s'adapten al PDU de les comarques gironines aprovat el 2010.

SOS Costa Brava, però, deixa clar que aquests municipis tenen previstos creixements «importants» i, per tant, la xifra que va donar l'administració «no és real». De fet, creuen que al final es duplicarà el nombre d'edificacions.

La plataforma ecologista ja va qualificar d'«insuficient» el Pla Director Urbanístic plantejat per la Generalitat aquesta setmana. L'entitat reclamava desclassificacions «massives» i creuen que amb les poc més de 15.000 presentades per Territori no n'hi ha prou. Ara, SOS Costa Brava va una passa més enllà i posa en dubte la xifra que Urbanisme va posar sobre la taula en relació a la previsió de creixement d'habitatges al litoral gironí.

En concret, en la seva compareixença, el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, fixava en 30.843 el nombre d'edificacions previstes en el PDU. Més tard, Serra afegia que s'havien desclassificat gairebé la meitat d'aquests habitatges.

El problema, segons la plataforma ecologista, és que el càlcul només inclou 17 de les 22 localitats de la Costa Brava. En deixa fora doncs, Palamós, Palafrugell, Castell-Platja d'Aro, Calonge (Baix Empordà) i Castelló d'Empúries (Alt Empordà).

A la pràctica, això significa que el nombre d'habitatges calculats és inferior al que serà realment, tal i com denuncia l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot. De Ribot dona per fet que el nombre d'edificacions que s'acabaran construint a la Costa Brava serà «com a mínim el doble» dels que va exposar Urbanisme, ja que les localitats que han quedat fora tenen creixements «molt importants» previstos pels propers anys. «Els més de 15.000 habitatges possibles que hi ha a la Costa Brava segons la Generalitat està infravalorat. Segur que es duplica», lamenta de Ribot.



«A mig camí»

Des de SOS Costa Brava també es queixen que amb el nombre d'habitatges que hi ha previstos, a més dels que han quedat buits n'hi ha «de sobres» per poder satisfer la demanda «durant anys». «El nombre de parcel·les i cases buides és molt alt. Per tant, no volem que s'edifiquin aquests nous polígons i sectors», ha demanat de Ribot.

Tot i això, l'advocat deixa clar que estan «satisfets» que s'hagi fet un pla director que contempli desclassificacions, però reclama «més valentia» a la Generalitat per tal d'aturar l'edificació al litoral gironí. «Es queda a mig camí i no salva la Costa Brava, perquè està saturada. No és admissible perdre més hectàrees de sòl no urbanitzable».

Per tot plegat, de Ribot ha exigit «aturar màquines» ja que «la Costa Brava no admet més habitatges». Si això no es produeix, explica l'advocat, «serà el naufragi» d'aquesta zona.