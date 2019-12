Inici «esplèndid» de la temporada d'esquí al Pirineu de Girona

Les estacions d'esquí gironines celebren que el pont de la Puríssima ha estat «esplèndid» en l'ocupació, tant en les pistes com en l'hostaleria de la zona. El sector reconeix que «s'ha treballat molt» a diferents comarques com el Ripollès i la Cerdanya, però també en d'altres com Garrotxa i Berguedà. «Estem molt contents de l'arrencada» va explicar el director de La Molina, Xavi Perpinyà. «Creiem que és una de les millors obertures de domini a escala europea», va assenyalar Perpinyà.

Bona mostra d'aquesta arrencada positiva són els 111 quilòmetres de pistes que es van obrir entre Masella i La Molina en el domini conegut com a Alp 2.500. Això va fer que hi hagués fins a 29 remuntadors oberts i, per tant, no hi hagués llargues cues tot i la «gran quantitat d'esquiadors» que s'hi van acostar. De fet, el director de La Molina, Xavi Perpinyà, va sostenir que segurament és un dels millors inicis de dominis esquiables no només a Catalunya, sinó també a Europa.

El pont de la Puríssima també va deixar bons registres d'ocupació als restaurants i als hotels de les diferents comarques. En alguns casos, la xifra va arribar al ple absolut i de mitjana va situar-se propera al 80% en el conjunt dels tres dies. Aquestes bones dades fan ser optimista el sector, que espera una bona temporada d'hivern després de la «gran» qualitat de la neu i dels gruixos acumulats gràcies a les darreres precipitacions.

A Vallter 2000 també es van mostrar «molt satisfets» amb l'afluència a l'estació d'aquest pont, tot i lamentar que enguany només fos de tres dies –l'any passat va ser de quatre. Amb tot, per les instal·lacions de Setcases hi han passat fins a 4.300 visitants, un 15% més que els que van acostar-s'hi l'any passat.



Mor un esquiador al Bastiments

Un home de 42 anys, veí de Sabadell, va morir divendres passat després de patir un infart a la zona del circ de Vallter mentre feia skimo (esquí de muntanya). El mort, Marc Molano Mañas, es trobava a la zona del pic Bastiments (2.881metres d'alçada). Malgrat l'actuació dels serveis de rescat i d'emergències, no se li va poder salvar la vida. Molano era molt conegut en el món del trail running. Era una persona molt esportista i un gran amant de la muntanya, habitual en curses de llarga distància a peu per la muntanya. Les xarxes socials especialitzades en aquest àmbit van reaccionar amb tristesa, tot enviant el condol a la parella, la família i els amics.