Més de 200 operacions amb el robot Da Vinci al Trueta

Aquesta setmana l'hospital Trueta ha superat la xifra de 200 operacions realitzades amb cirurgia robòtica, quan ja fa més d'un any i mig que el robot Da Vinci està en funcionament, una eina que comporta grans avantatges en termes de precisió, ja que augmenta el control i redueix el sagnat del pacient, a més de permetre l'accés a anatomies complicades.

Nicolau Carrasco, uròleg i coordinador de l'Àrea Quirúrgica, valora l'assoliment de les 200 operacions amb «molta satisfacció», ja que la incorporació d'aquest instrument «d'alta tecnologia» ha suposat un «revulsiu» per a l'hospital i el balanç de les intervencions dutes a terme fins ara ha sigut «molt positiu». Carrasco encara recorda la primera operació feta amb el robot Da Vinci, el 10 d'abril de l'any passat. Va ser el primer cirurgià del Trueta en fer-lo servir i assegura que va haver de formar-se molt per aprendre la tècnica. «Operar amb robòtica és com si passessis de conduir un cotxe manual a un cotxe automàtic», explica Carrasco, qui assegura que «cal saber adaptar-se a una nova manera de fer». L'uròleg afirma que la resta de cirurgians de l'hospital, des de bon principi es van mostrar entusiasmats amb la idea d'introduir la robòtica a les operacions per tal d'aconseguir ser un equip sanitari «competitiu». Amb aquest sistema, el cirurgià no opera directament sobre el pacient, sinó que ho fa a distància, assegut a la consola des d'on maneja virtualment unes pinces. Un altre cirurgià col·labora en l'operació des del costat del pacient, amb control directe sobre el camp quirúrgic.

La gran novetat, però, va arribar després de la primera cinquantena d'intervencions. Set mesos després, el Trueta va adquirir la darrera versió del robot Da Vinci, el Xi. La principal diferència de l'antic amb l'actual és que els braços poden fer un moviment de rotació sobre si mateixos, fet que permet canviar de camp quirúrgic sense necessitat de moure el pacient. Entre les novetats que incorpora el nou model també hi ha el fet que permet utilitzar la tècnica de verd d'endocianina, un colorant fluorescent que s'estén als teixits i que permet identificar els ganglis sentinelles. Amb l'arribada del nou robot, es van ampliar les operacions a més especialitats.

En el primer any d'operacions amb robòtica es va arribar a les 138. Carrasco es va fixar «l'objectiu d'operar entre nou i dotze pacients a la setmana i també poder obrir el quiròfan a la tarda». Més de mig any després, duen a terme intervencions els matins i les tardes però operen uns vuit pacients a la setmana. «Actualment ja són 16 cirurgians que intervenen amb robòtica però hem de ser prudents, ja que tenim problemes d'espai i no disposem de tots els recursos que voldríem», explica Carrasco.



Més casos en cirurgia general

El servei de Cirurgia General i Digestiva és el que més casos ha operat amb el robot Da Vinci. Majoritàriament ha estat per intervenir càncers de còlon i recte, però també altres tipus de càncers com ara de pàncrees, i puntualment algun càncer amb afectació al fetge o a l'estómac. També s'han fet intervencions no oncològiques per cirurgia robòtica, en pacients que, per exemple, patien colitis ulcerosa o perforació intestinal. En destaca la cirurgia bariàtrica, ja que s'han fet 14 cirurgies de l'obesitat durant aquest 2019, any en què s'ha iniciat aquest tipus de procediments.

En l'àmbit de ginecologia, s'han operat per robòtica 34 dones, la majoria de les quals –en 20 casos– per neoplàsia a l'endometri. També s'han operat cinc càncers de coll uterí i tres càncers de vagina, entre d'altres. El Servei d'Otorrinolaringologia ha fet servir la cirurgia robòtica en 25 operacions, la majoria de les quals per processos oncològics i alguns casos com apnees del son o disfàgies. Per últim, els professionals d'Urologia han fet un total de 50 intervencions quirúrgiques per robòtica, totes per processos oncològics, de les quals la gran majoria, 40, han estat per càncers de pròstata. També s'han fet sis cirurgies conservadores de ronyó i dos tumors vesicals.