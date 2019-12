Fi a la vaga de les treballadores de neteja de l'Hospital Trueta

El comitè de vaga han arribat a un preacord amb la direcció de l'empresa Optima Facility i han decidit desconvocar les aturades anunciades per les treballadores de neteja del Trueta previstes pels dies 10,11,13 i 14 de desembre.

Des de CCOO han explicat que l'acord ja ha estat ratificat per assemblea i que inclou el compromís de l'empresa de no aplicar l'article 52.d de l'estatut dels treballadors que "possibilita l'acomiadament per absències de curta durada justificades a la feina".

També han acordat que treure les sancions que es van aplicar a algunes de les treballadores i substituir-les per "amonestacions que no tenen càstig". A partir del 8 de gener, a més, s'obrirà una mesa de negociació on s'abordarà la reincorporació de la treballadora acomiadada per faltar a la feina per malaltia. En una roda de premsa aquesta tarda donaran més detalls del preacord.