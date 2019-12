Girona és la novena província en robatoris de vehicles

Els robatoris de vehicles són un fet delictiu que segueix a l'alça a les comarques de Girona. S'han incrementat en un 7% en els primers nou mesos de l'any. En total, s'han registrat 488 casos.

Això situa la província de Girona en la novena posició a Espanya amb més robatoris d'aquest tipus. Aquestes sostraccions sovint les realitzen lladres que volen revendre el vehicle al mercat negre. També hi ha casos de delinqüents que els roben i, després, els utilitzen com al seu mitjà de transport a l'hora de cometre un altre tipus de delicte. Sovint els utilitzen per fer un robatori amb força en un habitatge i, després, el deixen abandonat en un punt del trajecte.

Al capdamunt del rànquing hi ha Barcelona, on la policia ha detectat 6.151 casos entre gener i setembre, cosa que representa un 5,3% més, respecte al mateix període de l'any anterior. La segona província amb més casos és Madrid, una provínicia on els robatoris han patit una davallada, del 5,9% i se situen en 6.068.

Ambdues zones d'Espanya suposen pràcticament la meitat de tots els casos que s'han denunciat en aquests primers nou mesos de l'any, segons les dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior. Al conjunt d'Espanya s'han donat 23.283 casos de sostracció de vehicles. Es tracta d'un 1,3% menys que el 2018, quan es va arribar als 26.637 robatoris.

Sòria i Terol en canvi, ocupen els dos últims llocs del rànquing. Les dues províncies empaten a sis casos. A més es dona el cas que en les dues províncies la sostracció de vehicles ha crescut amb més de la meitat respecte a l'any anterior. A Terol hi havia hagut 14 fets i a Sòria se n'havien denunciat 13 durant l'any passat.

A la província de Girona hi ha sis municipis de més de 30.000 habitants i en aquestes àrees s'hi han concentrat 151 dels 488 robatoris de vehicles que s'han denunciat entre el gener i el setembre. A Blanes, Girona i Salt aquest tipus de sostraccions han patit una davallada. A la capital de província, s'ha passat de 76 a 66 casos en un any, mentre que a Blanes, la caiguda ha estat més destacada, del 31,8%. S'han denunciat 30 casos, quan a l'any anterior n'havien estat 44.

A Salt, la policia ha tractat 11 casos aquest any, mentre que en l'anterior, en van ser 13 en els primers nou mesos d'any.

A la ciutat de Figueres, s'han denunciat els mateixos casos que l'any anterior, 38, i se situa com la segona ciutat amb més fets, després de Girona.

Olot i Lloret de Mar, en canvi, han patit un increment d'aquest tipus de sostraccions. A la capital de la Garrotxa s'han conegut 10 casos mentre que el 2018 n'havien estat vuit. A Lloret, per contra, s'han denunciat 26 casos, un 18,2% més de fets, que de gener al setembre de 2018 (28).



Cotxes assegurats per robatoris

Un estudi de l'Associació Empresarial de l'Assegurança, Unespa, revela que prop de 135.000 vehicles assegurats van ser víctimesd'un robatori a Espanya. En aquest balanç d'incidents de les empreses, però, es té en compte des del robatori del vehicle però també el d'alguna de les seves peces o d'objectes que es troben a l'interior. Aquesta dada pertany a l'estudi Els contratemps de robatoris en els automòbils el 2018, elaborat pel sector. En tots aquests casos detectats a Espanya, els conductors van ser compensats per la seva asseguradora. L'informe destaca que la cobertura del robatori és habitual en els turismes.

Un 63% el parc mòbil de tot Espanya està protegit davant d'aquesta eventualitat. O el que és el mateix, 19,7 milions de vehicles compten amb la protecció per robatori. Una anàlisi per territoris mostra com les províncies on la gent es protegeix amb més freqüència són Madrid, Biscaia, Guadalajara, Àlaba i la Corunya. Girona es troba en el lloc 25.



Models amb més casos

Una dada curiosa de l'estudi és la dels models que més robatoris van patir l'any passat: són el SEAT Ibiza, el SEAT León, el Volkswagen Golf, el BMW Sèrie 3 i el Citroën Xsara. L'informe també descobreix que els cotxes de més de 10 anys són els que van patir més robatoris en termes absoluts i que van ser el SEAT León (models 2003 i 2004), el SEAT Ibiza (model 2005) i el Citroën Xsara (models 2002 i 2003).