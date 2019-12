El Parc vol reduir l'accés amb vehicle a la Zona Volcànica de la Garrotxa

El Parc Natural vol una mobilitat més sostenible per a la Zona Volcànica de la Garrotxa. És a dir, l'estratègia del Parc Natural per als pròxims anys està enfocada a promoure l'ús dels carrils bici, l'ús de senders, l'arribada als aparcaments del Parc en transport públic i la diversificació de les visites. Les mesures tenen l'objectiu de reduir l'accés motoritzat a la zona central del Parc.

El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, va fer públiques les voluntats del Parc en l'acte de presentació de la nova Junta de Govern de Turisme Garrotxa. Per aconseguir l'objectiu, en un futur pròxim Turisme Garrotxa farà un estudi de mobilitat intern de la zona central del parc. El treball haurà de servir per solucionar els problemes dels dies de més freqüentació i promoure les visites cap a una mobilitat més sostenible. Un dels problemes del parc és l'erosió provocada per la freqüentació. També volen que els visitants tinguin una visita tranquil·la i amb una bona qualitat acústica. És a dir, que no sentin altra cosa que els sorolls propis de la natura.

L'extensió que ocupa la zona central del Parc en la seva major part està ubicada dins del terme municipal de Santa Pau, amb els volcans Croscat, Santa Margarida, Rocanegra i la Fageda però que té parts dins dels termes de les Preses i d'Olot.

En l'últim any, segons va explicar Xavier Puig, hi ha hagut avenços importants en la millora de la mobilitat. Puig va enumerar la posada en servei del carril bici entre el barri de Ca la Guapa-Can Blanch (Santa Pau) i l'aparcament del volcà Santa Margarida (Santa Pau). Aquest carril-bici s'estendrà ben aviat fins a Olot. La redacció del projecte del carril bici entre Olot i Santa Pau va ser adjudicada fa pocs dies i la previsió és que desplaçar-se en bicicleta o a apeu des d'Olot fins a Santa Pau sigui possible entre el 2021 i el 2022.



Deu dies forts

Els excessos de freqüentació a la part central de la Zona Volcànica de la Garrotxa, segons va explicar el director del Parc Natural, Xavier Puig, es concentren en deu dies. Es tracta dels caps de setmana de tardor i alguns altres repartis durant l'any.

L'objectiu del Parc és aconseguir que en els dies de més afluència la gent que arribi al Parc pugui fer una visita d'igual qualitat que una persona que pot fer-la en un dia al mig de la setmana.

De tota manera, Puig es va mostrar satisfet dels resultats obtinguts en els últims caps de setmana de tardor. En els últims caps de setmana, voluntaris i col·laboradors del Parc estaven situats a les entrades del barri de can Blanç i ca la Guapa i indicaven les zones d'aparcament als conductors. Un cop dins, d'altres col·laboradors guiaven els conductors cap als aparcaments.

Un cop fora dels cotxes, la gent caminava fins al semàfor de la GI-524, on esperava que el llum del pas de vianants fos verd. Llavors travessava la carretera i entrava al carril bici, que en els pròxims dies es donarà per acabat del tot. La visita de recepció d'obra està prevista per al dia 16 de desembre. Els visitants caminaven pel carril bici fins al centre d'informació de can Jordà i entraven a la Fageda. La major part ho feien a peu però alguns ho feien en carro i d'altres en bicicleta.

Fins i tot, l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (ERC), en l'últim ple va ressaltar el canvi d'imatge de la ruta cap a la Fageda respecte anys anteriors en el pont de Tot Sants. Companys va exposar que no s'havia vist gent pel voral de la carretera com en anys passats.

En els ponts dels anys 2015, 16 i 17 van tenir lloc situacions de desordre. En els dies més durs, els visitants van aparcar en guals permanents del barri de can Blanch i ca la Guapa, cosa que va provocar la indignació dels veïns i comentaris al ple de l'Ajuntament de Santa Pau. A més, feien el camí a peu entre el barri i el centre d'informació de can Jordà per la vora de la GI-524. Va ser quan Territori i Sostenibilitat es va comprometre a fer el carril bici ara quasi acabat per acabar amb la inseguretat i evitar un accident.

Millorar la mobilitat és un dels eixos estratègics de Turisme Garrotxa per aconseguit un model de turisme sostenible.