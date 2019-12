Ryanair es manté a Girona però retalla les condicions laborals

Ryanair finalment no tancarà la base de l'aeroport de Girona-Costa Brava després d'haver arribat a un acord amb els treballadors el dijous passat. Entre finals de novembre i principis de desembre, l'aerolínia de baix cost va oferir als empleats de Girona una última oferta per evitar el tancament que passava per convertir-los de fixos a fixos discontinus, de manera que estaran contractats durant nou mesos i els tres restants aniran a l'atur. La majoria de treballadors gironins ha acceptat aquestes condicions, tal com va avançar ahir TV3. A la resta, se'ls rescindirà el contracte. De tota manera, la portaveu del sindicat Unió Sindical Obrera (USO), Lídia Arasanz, ha alertat que en els nous contractes «hi ha clàusules que no acabem d'entendre» i que estan estudiant a fons. Una d'elles és que no es reconeixerà l'antiguitat dels treballadors.

La portaveu d'Unió Sindical Obrera (USO) Ryanair ha destacat que «hi ha persones que fa vint anys que treballen a l'empresa», però amb els nous contractes serà «com començar de zero en una altra empresa». Per això, Arasanz creu que els nous contractes, que entraran en vigor l'1 de gener de 2020, «s'han d'agafar amb pinces». A partir de llavors, els treballadors comptaran amb contractes de nou mesos i els tres restants hauran d'anar a l'atur. Arasanz alerta que això comportarà problemes en «les cotitzacions», que es modificaran lleugerament pels tres mesos anuals que no constaran. El sindicat ha detallat que fins i tot els pilots d'avió han hagut de signar el canvi de contracte i passaran a ser treballadors fixos discontinus.

Una altra de les noves clàusules del contracte que han firmat els empleats gironins de Ryanair és que comptaran amb la categoria laboral d'«agents de servei d'atenció al client» en comptes de tripulants de cabina. Arasanz ha afirmat que és un fet «molt greu» pels riscos de salut que assumeix el personal d'avió i que ara no es reconeixerà enlloc. La portaveu ha avançat que el sindicat estudiarà «fins a quin punt és legal» aquesta regulació de categoria laboral per la feina que fan.

Arasanz creu que el fet que Ryanair mantingui oberta la base gironina és «una bona notícia», ja que suposa que «hi haurà famílies que no aniran a l'atur». Malgrat tot, ha criticat «les maneres» amb què l'empresa ha «coaccionat» els treballadors per mantenir la base oberta. La portaveu sindical creu que l'empresa no va donar suficient temps als treballadors per estudiar amb atenció la resposta que havien de donar. De fet, la companyia els va oferir aquesta opció entre finals de novembre i principis de desembre, i els treballadors que hi estiguessin d'acord havien de signar el contracte abans del dijous, 5 de desembre, de forma individual. Finalment, el divendres la companyia va avisar que «hi havia la majoria suficient» de treballadors que havien acceptat fer el canvi contractual. El sindicat ha demanat a l'aerolínia que especifiqui «quanta gent» equival a la «majoria suficient», però aquesta no ha facilitat les dades.



Satisfacció a l'hostaleria

Una de les primeres reaccions a la notícia ha vingut de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, que celebra que Ryanair no tanqui la base de l'aeroport de Girona i ho qualifica de «gran notícia». El seu president, Antoni Escudero, assegura que la companyia «ha fet molt» per aquestes instal·lacions, que «va agafar quan no eren res» i diu que tots els sectors de la província han de «reconèixer» que ha marcat un «abans i un després». Sobre el canvi de condicions dels treballadors, Escudero afirma que tenien clar que tot plegat era «un tema intern» de Ryanair amb els sindicats i que «cal ser conscient que a l'aeroport no hi treballava ningú i ara hi treballen més de 100 persones: per tant, hem de ser generosos».

Escudero diu que «en aquesta vida s'ha de tenir memòria, saber on eres i on ets i, a partir d'aquí, tots ens podem entendre». El president de la federació admet també que, «tot i que amb llums i ombres», Ryanair ha fet créixer les instal·lacions de Vilobí d'Onyar i que «si s'ha arribat a un acord, és perquè tots han cedit una mica».