Ryanair: "No paguem gent per asseure's a casa sense fer res"

El president de Ryanair, Michael O'Leary, ha dit aquest dimarts a Brussel·les que la retallada de les condicions laborals soferta pels treballadors de la base de l'aerolínia a l'aeroport de Girona, que han accedit a canviar els seus contractes indefinits per temporals i treballar només nou mesos l'any sota amenaça de tancament, "no és coacció, sinó democràcia".

"Nosaltres no som un negoci que paga a la gent per asseure's a la seva casa a no fer res", ha dit O'Leary, que ha assegurat que tant el tancament de bases a les illes Canàries com l'amenaça de tancar la de Girona respon al fet que aquest hivern Ryanair tindrà "menys avions del que estava previst", per la qual cosa aquestes decisions "simplement responen a la realitat de la feina".

El president de l'aerolínia irlandesa, que participava en una conferència de premsa d'Airlines for Europe (A4E), l'associació de les principals aerolínies d'Europa, ha tret ferro a l'assumpte en argumentar que "els contractes temporals són molt comuns a Espanya, especialment en la indústria turística".

La plantilla de Ryanair de l'aeroport Girona-Costa Brava passarà a partir del proper 8 de gener de ser fixa al que es coneix com a fixa-discontínua, la qual cosa equival al fet que durant tres mesos a l'any i de manera rotatòria quedarà en situació d'atur, i a més perdrà la seva antiguitat, segons ha explicat una portaveu del sindicat USOC, Lídia Arasanz.

Els treballadors que s'han negat a acceptar les noves condicions laborals veuran rescindits els seus contractes.

Arasanz ha qualificat la negociació entre els empleats i l'aerolínia irlandesa com una "coacció" de la direcció de Ryanair, ja que aquesta "va advertir als empleats que o s'acceptava aquest nou contracte o es tancava la base".