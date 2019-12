Demanen més de 70 anys de presó per ferir una dona i dos fills amb un martell a Banyoles

L'edifici on un home va atacar amb un martell una mare i els dos fills a Banyoles el 2018

L'edifici on un home va atacar amb un martell una mare i els dos fills a Banyoles el 2018 ACN

L'acusat d'intentar matar una dona i els seus dos fills de 8 i 12 anys a cops de martell en un pis de Banyoles l'1 de juny del 2018 s'enfronta a 70 anys i mig de presó.

Les acusacions sostenen que el processat es va prevaler de la confiança que li tenia la dona, amb qui ja es coneixia, i va aconseguir que el deixés entrar a casa fent-li creure que necessitava anar al lavabo. Duia el martell amagat. Un cop a dins el pis, va atacar les víctimes una per una. Segons les acusacions, el processat va actuar amb "virulència i brutalitat" i, després de "colpejar despietadament" la mare i els fills, els hi va robar diners i aparells electrònics. L'acusen d'un intent d'assassinat en concurs amb un robatori i dos assassinats en grau de temptativa a menors.

Fiscalia i acusació particular també sol·liciten que l'acusat no pugui viure a Banyoles. La defensa, en canvi, al·lega que l'home no tenia intenció de matar les víctimes i nega el robatori.

Els escrits de conclusions provisionals de la fiscalia i de l'acusació particular apunten que l'acusat es dedicava a la compravenda de mòbils i aparells de telecomunicacions i que "col·laborava esporàdicament" amb el pare de les criatures. Per això, l'1 de juny de l'any passat va anar un primer cop a pis del carrer València. Segons les acusacions, va ser cap a tres quarts d'una de la tarda quan va arribar a l'habitatge i li va demanar que li entregués uns diners que necessitava però l'home s'hi va negar.

Les acusacions detallen que la negativa va "exasperar" l'ara acusat. "Ofuscat i contrariat per no rebre els diners, i coneixedor que l'home treballava durant la tarda, va decidir tornar al domicili i aprofitar que només trobaria a casa la dona i els dos fills menors d'edat del matrimoni", indica la fiscalia. Les acusacions indiquen que, aleshores, ja duia amagat el martell.

El fiscal i l'acusació particular sostenen que l'acusat va estar "rondant" pel carrer fins que va comprovar que l'home no hi era. Va ser llavors quan va convèncer la dona perquè el deixés entrar al pis amb l'excusa que havia d'anar al lavabo.

Un cop dins, va aprofitar un moment que la dona estava d'esquenes per obrir-li la porta del pis per atacar. "Quan es trobava totalment desprotegida, de forma sobtada i inesperada i amb la intenció d'acabar amb la seva vida, la va colpejar fortament i brutalment al cap", sosté l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Pere López de Coca. "Va intentar protegir-se en va, rebent cops de martell als braços i a les cames, fins que es va desplomar caient a terra", afegeix la fiscalia.

Ataca els nens

Segons les acusacions, després d'atacar la mare, l'acusat va anar fins al menjador on hi havia un dels fills mirant vídeos en una tauleta electrònica. "Aprofitant la situació inesperada i imprevista per al menor, amb el mateix martell amb el qual havia atacat a la seva mare, i amb idèntica virulència i brutalitat, li va propinar despietadament diversos cops al cap", concreta la fiscalia que afegeix que el va deixar "inconscient i greument ferit".

L'acusat, encara amb el martell a la mà, va anar fins a l'habitació del nen de 12 anys, que estava jugant amb els auriculars posats. Segons les acusacions, el processat li va dir al menor "com estàs" i, a continuació, "el va començar a colpejar de manera atroç i cruel amb el martell" amb una "violència desmesurada", també a la zona del crani. El nen va intentar esquivar l'atac corrent pel pis però les acusacions apunten que l'acusat el va perseguir, clavant-li cops amb el martell fins que finalment el menor va caure a terra "malferit" quan es trobava al llindar de la porta del pis.

Les acusacions relaten que, després de perpetrar l'atac contra la mare i els seus dos fills menors, l'acusat va robar dos sobres on hi havia 8.000 euros, una tauleta electrònica, dos ordinadors portàtils i dos rellotges intel·ligents.

Les tres víctimes van resultar greument ferides, tots tres amb traumatismes cranioencefàlics, i van estar dies ingressats a l'hospital. A més, els hi han quedat seqüeles tant físiques com psíquiques.

Per aquests fets, la fiscalia i l'acusació particular demanen una condemna de 70 anys i 6 mesos de presó per al processat. L'acusen d'un intent d'assassinat en concurs amb un robatori en casa habitada i de dos assassinats en grau de temptativa a menors. En el cas dels fills, apliquen l'article del codi penal que preveu la presó permanent revisable quan és un assassinat consumat perquè té en compte que "la víctima és menor de 16 anys o es tracta d'una persona especialment vulnerable".

En concepte de responsabilitat civil, volen que indemnitzi les víctimes amb més de 110.000 euros, que no es pugui apropar a elles durant 8 anys i que li prohibeixin viure a Banyoles.

No tenia intenció de matar

La defensa, encapçalada per l'advocat Carles Monguilod, al·lega que l'acusat no tenia intenció de matar les víctimes quan les va atacar amb el martell i també nega que robés cap objecte del pis.

Per això, argumenta que no són intents d'assassinat sinó delictes de lesions i sol·licita una pena total de 6 anys de presó. Està previst que el cas arribi a judici a l'Audiència de Girona a finals de gener.