Tres joves insulten el revisor d'un tren a Girona i ha d'intervenir la policia

Tres joves van insultar ahir al matí el revisor del tren de mitjana distància i a Girona van haver d'intervenir els Mossos d'Esquadra. Segons fonts de la companyia Renfe, es van dedicar a insultar el treballador que estava passant a comprovar si els usuaris portaven el bitllet.

El tren en qüestió on van succeir els fets és el que havia sortit pels volts de tres quarts de deu del matí de Figueres i que tenia com a destinació l'estació de Barcelona Sants.

Poc abans d'arribar a Girona es van produir els fets i arran d'aquesta actitud, segons Renfe, es van alertar els Mossos d'Esquadra. A l'altura de l'estació del tren convencional de la ciutat de Girona, el comboi es va aturar per aquestes conductes «incíviques» fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona.

Els Mossos van identifcar els joves que haurien insultat el revisor i després de la intervenció policial, diu Renfe, aquests van poder continuar amb el viatge. Segons els Mossos d'Esquadra, Renfe va denunciar els tres joves per no portar bitllet.

A causa d'aquest incident, els viatgers d'aquest tren que havia d'arribar a l'estació de Barcelona Sants a quarts de dotze del migdia va haver de reprendre el viatge amb 30 minuts de retard.

Tot i això, la resta de combois de la línia de mitjana distància R11 no van patir els efectes de l'aturada i, per tant, segons fonts de la companyia, no van arrossegar retards.