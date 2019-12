Els aturen per no portar l'adhesiu de la ITV al cotxe i descobreixen que són lladres de supermercats

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit van aturar un vehicle per no portar l'adhesiu de la ITV i van descobrir que els seus ocupants eren lladres de supermercats. Els van localitzar el botí acabat de robar en un local de Vic.

Els detinguts pels agents de l'Àrea Regional de trànsit de Girona van arrestar el 9 de desembre, a Sant Esteve d'en Bas (Garrotxa), dos homes de 22 i 30 anys, de nacionalitat romanesa i veïns de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), com a presumptes autors d'un furt comès en un supermercat de Vic (Osona).

Els fets van ocórrer el passat dilluns a la rotonda de la C-152, al punt quilomètric 43, al terme municipal de Sant Esteve d'en Bas, on una patrulla d'Olot estava fent un control genèric del trànsit.

Cap a la una del migdia els agents van aturar un turisme que no portava l'adhesiu de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). En identificar els dos ocupants van veure que als seients de darrera hi havia una gran quantitat de productes alimentaris -entre ells torrons, bombons i aigua- i ampolles de begudes alcohòliques. Concretament, van trobar 54 unitats de torró, 11 caixes de bombons i 27 ampolles de licor. Sobre la procedència, els ocupants del vehicle no en van donar cap resposta coherent.

Després de fer diverses indagacions, els Mossos van saber que els productes els havien sostret en un supermercat de Vic (Osona) i que el valor total de la mercaderia ascendia a més de 600 euros.

Durant l'escorcoll els van intervenir unes tenalles i, a més, van comprovar que duien posats sota els pantalons unes peces de roba, tipus malla elàstica, per ocultar els objectes que sostreien.

Per tot això, els van detenir com a presumptes autors d'un delicte de furt.

Es dóna la circumstància que el dia 21 de novembre ja es va detenir un home en similars condicions al mateix lloc per furtar en dos supermercats de la Garrotxa.

Els detinguts, amb antecedents per fets similars, van passar el dia 10 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot, el qual els va deixar en llibertat amb càrrecs.