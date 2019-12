Besalú renova l'enllumenat elèctric amb un pla de 10 anys

L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó (JuntsxCat), en l'últim ple va explicar els últims contractes fets amb concurs públic. «Fa temps que fem poques obres d'inversió i que no hem de fer pràcticament concursos», va posar en situació.

Va explicar que un dels últims va ser el del canvi i manteniment de l'enllumenat públic. L'Ajuntament va adjudicar el canvi i manteniment de l'enllumenat públic en el ple del 28 de maig del 2018 a Enllumenats Costa Brava SL per un preu de 294.023 euros. La duració del contracte és de 10 anys i 7 mesos i comporta la millora de l'eficiència energètica. Al concurs s'hi havien presentat 4 empreses.

Al ple, l'alcalde va explicar que l'empresa es va comprometre a canviar tots els llums de sodi de la localitat i a canviar-los per leds. Va precisar que l'empresa, en els pròxims dies, començarà a posar leds «a tot Besalú» i s'ho anirà cobrant de manera progressiva amb l'estalvi energètic.

També va enumerar el concurs fet per la compra i instal·lació d'una caldera de biomassa. Es tracta d'una caldera que serveix per abastir l'escola i el club poliesportiu. La instal·lació de la caldera va tenir un cost de 325.000 euros. Al ple, l'alcalde va explicar que el concurs havia estat guiat per la Diputació. El 2017, el consum de l'escola i de la Diputació s'havien reduït en un 20% per motiu de la caldera de biomassa.

Guinó va explicar que «en aquest moment no hi ha contractacions». Va anunciar que el pròxim concurs serà per adjudicar el canvi de les parades dels autobusos de línia i que tindrà lloc al 2020.

Guinó va explicar les contractacions arran de les preguntes sobre la gestió fetes per Alfred Cairó, cap del grup de l'oposició d'ERC. L'alcalde va dirigir-se a Cairó i es va comprometre a crear una comissió de l'Ajuntament que es dedicarà a les contractacions. «Vostès hi estaran representats a través del regidor Ramon Brugada», va precisar l'alcalde, que va recordar que ja n'havien parlat en el primer ple.