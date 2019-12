Creu Roja recull joguines per a 3.000 nenes i nens gironins desfavorits

Creu Roja Joventut s'ha proposat recollir joguines per a 3.000 infants gironins en situació vulnerable, amb el propòsit que, per Nadal i Reis, no es quedin sense jocs. La iniciativa s'emmarca en la 27a edició d'una campanya que enguany s'organitza amb el lema «Els seus drets en joc», en la qual participen més de 120 persones voluntàries de quinze assemblees de l'entitat humanitària a les comarques de Girona.

Tot i que l'últim dissabte de novembre ja van muntar una parada a la plaça Miquel Santaló de la capital, el tret oficial a la campanya de recollida de joguines s'ha donat aquesta setmana. A més de facilitar aquests objectes –nous, no sexistes, sostenibles i cooperatives– a nenes i nens de famílies desfavorides, l'acció també vol sensibilitzar sobre la importància educativa de la joguina com a eina per treballar valors com ara la tolerància, el respecte i la igualtat.

La Creu Roja fa una crida a la ciutadania, empreses, comerços i entitats perquè col·laborin en la recollida mitjançant donacions de joguines o aportacions econòmiques. Els punts on es poden dur els jocs es poden consultar al web www.lajoguinaeducativa.org, que estaran oberts fins al 3 de gener del 2020.

Més enllà de la recollida i el repartiment de joguines, la campanya vol posar èmfasi en el dret dels infants a jugar i, també, en el valor educatiu del joc dintre del projecte La joguina educativa, que Creu Roja Joventut desenvolupa durant tot l'any.