ERC: contra l'Espai Cràter a Olot, a favor a la Diputació

La Diputació de Girona va aprovar ahir el pressupost per al 2020, que ascendeix a 149,6 milions d'euros, fet que significa un increment del 6%. Els comptes van rebre el suport dels dos partits de govern (JxCat i ERC), així com dels grups independents de la Selva i del Baix Empordà. En canvi, la CUP hi va votar en contra, tal com havia anunciat, i el PSC es va abstenir perquè el govern es va obrir a possibles modificacions de partides com habitatge o ocupació.

Els dos grups independents es van mostrar, en línies generals, d'acord amb les directrius del govern, agraint especialment els ajuts en matèria d'habitatge i el fons de cooperació als ajuntaments. En canvi, la CUP va tenir un discurs molt dur amb Esquerra, en considerar que no ha tingut cap incidència en els nous comptes. «Estem molt decebuts amb ERC, perquè ha demostrat que quan té accés a llocs de presa de decisions no generen cap canvi, sinó que s'acomoden i miren cap a una altra banda», va indicar Laia Pèlach. Un dels exemples que va posar va ser l'Espai Cràter d'Olot, acusant la republicana Anna Barnadas d'estar-hi en contra a l'Ajuntament d'Olot i, en canvi, votar a favor dels pressupostos de la Diputació tot i que inclouen una partida per al projecte; això sí, després d'haver-la traslladat de l'àrea de Medi Ambient a la de Presidència per no haver-la d'assumir. El president de l'ens, Miquel Noguer, va defensar «l'honestedat» de Barnadas i va afirmar que no es poden confondre els posicionaments municipals i els de la Diputació.

Per la seva banda, el vicepresident de l'ens, el republicà Pau Presas, va opinar que les crítiques de la CUP als republicans responien més a «interessos electorals» que no pas a una preocupació pel benestar dels gironins, i va defensar la seva incidència en línies de treball com la lluita contra el canvi climàtic -afirmant que és transversal i que no depèn només de Medi Ambient, com deia la CUP-, habitatge -tot assegurant que s'ha passat d'una partida «gairebé inexistent» a més de dos milions d'euros- i la transparència, tot defensant accions com la creació d'un cercador de subvencions.

Des del PSC, Juli Fernández va considerar que el pressupost és «continuista» i no incorpora cap línia nova per avançar. El portaveu socialista va aplaudir la partida d'habitatge però va opinar que s'hauria pogut anar un pas més enllà, igual que en ocupació. També va lamentar, igual que la CUP, l'existència d'un gran nombre de subvencions nominatives.

Noguer va defensar aquest tipus de subvencions -tot i que s'han reduït- perquè permeten als ajuntaments respondre d'urgència, però tot i això es va obrir a parlar de modificacions en l'àmbit d'habitatge o ocupació. Per això, el PSC es va acabar abstenint.

En l'aprovació del primer pressupost conjunt amb ERC, Noguer va deixar clar que la cooperació local i l'equilibri territorial continuaran essent «l'ADN» de la Diputació, així com el fet d'haver apostat pels ajuts en habitatge perquè són el problema amb què més sovint es troben els municipis, tot i que la CUP opinés que aquest increment és massa petit. Pel que fa al creixement d'un 19% en el cost de l'estructura política denunciat pels cupaires, Noguer ho va atribuir al fet que l'actual equip de govern és més ampli.