Inicien les obres de la subestació elèctrica del polígon de Sant Jaume de Llierca

Bassols Energia ha començat els treballs per la construcció d'una subestació elèctrica de 132/25 kV a Sant Jaume de Llierca. L'equipament està valorat en uns 6 milions d'euros i es preveu que entri en servei durant l'últim trimestre del 2020.

La nova subestació rebrà l'energia de la línia de 132 kV que uneix Olot amb Santa Llogaia d'Àlguema, la transformarà mitjançant dos transformadors de 132/25 kV i 40/50 MVA de potència i la distribuirà a la xarxa de mitja tensió de 25 kV, a través de cabines de doble barra amb aïllament amb gas.

La instal·lació estarà formada per un parc exterior amb els equips d'alta tensió de 132 kV i per un parc interior on s'ubicaran els equips de mitja tensió a 25 kV, així com les sales de control, serveis auxiliars, magatzems i sales de comunicacions. La construcció de la nova subestació comportarà la retirada de 690 metres de línies aèries.

El director tècnic de Bassols Energia, Jordi Rodà, ha destacat que la nova subestació «es construeix amb l'objectiu de satisfer la demanda energètica a Sant Jaume de Llierca, reforçar la xarxa de 25 kV del municipi i, per extensió, de la Garrotxa i per afrontar la futura electrificació de l'economia».

Ha concretat que en un futur pròxim la demanda d'energia creixerà amb motiu del previsible augment d'ús del cotxe elèctric. A més, ha explicat que han detectat un augment de la utilització de sistemes de calefacció elèctrics. Ha considerat que cada vegada hi ha més gent que fa servir terres radiants i bombes de calor. Es tracta de sistemes que necessiten molta potència. Segons ell, la tendència a substituir els combustibles fòssils farà pujar el consum d'electricitat.

La construcció de la nova subestació permetrà a Bassols Energia «optimitzar i maximitzar el mercat secundari perquè, en cas d'una fallada a les subestacions d'Olot o de Serinyà, la nova instal·lació podrà proveir energia a una part dels subministraments elèctrics connectats a aquestes dues subestacions».

La subestació d'Olot va ser construïda a finals dels anys seixanta. És compartida amb Endesa i proveeix subministrament a 12.500 clients repartits entre els municipis garrotxins d'Olot i Batet de la Serra, la Vall d'en Bas, Riudaura, Besalú, les Preses, Sant Ferriol, Sales de Llierca, Maià de Montcal, Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Santa Pau, Sant Joan les Fonts i el seu nucli de la Canya, i Sant Pau de Segúries, al Ripollès.

La de Serinyà dona servei als municipis del Pla de l'Estany i als nuclis del sud de la Garrotxa: Besalú, Tortellà, Argelaguer, Mieres i Santa Pau.