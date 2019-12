Interrupció d'una dècada de substitucions i interinatges

La dècada de substitucions i interinatges d'Esther Satorras en diferents instituts es va alterar fa dos cursos. El setembre de 2017, només va poder treballar uns dies a l'aula d'acollida del Vallvera, de Salt, on tenia assignada plaça, perquè li van prescriure la baixa mèdica per complicacions del tercer embaràs. Tal com va informar Diari de Girona l'octubre de 2018, poc després de néixer, l'infant va patir una bronquiolitis aguda que el va tenir onze dies a la unitat de cures intensives pediàtriques de l'hospital Trueta i, ja amb la malaltia superada, quan tenia dos mesos li van detectar indicis d'una malaltia neurològica.

Això va obrir un llarg camí de proves mèdiques fins que es va descartar l'existència d'un tumor i es va fer un diagnòstic que apuntava a una ceguera en estudi. La docent es va acostar així al maig, quan se li acabaven la baixa i les compactacions de jornada per maternitat. A l'abril va explicar la situació al director de l'institut, que –segons va relatar– li va donar a entendre que podia demanar el centre perquè la reclamaria. Al juny, l'últim dia previst per confirmar un docent o no, va descobrir que no va ser així. Com havia fet sempre, va omplir les 60 opcions del formulari de petició de plaça i li va tocar la 50, a Tordera.