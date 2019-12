L'avinguda Sant Jordi d'Olot arriba al síndic de greuges

La plataforma No és un vial ahir va aprofitar la visita d'una delegació del Síndic de Greuges a Olot per iniciar els tràmits de protesta per la manca de la variant d'Olot.

Els representants de la plataforma es van queixar del trànsit de camions provinents del túnels de Bracons per l'avinguda Sant Jordi. Com a veïns de l'avinguda, els membres de la plataforma van plantejar que estan sotmesos a pudors, nivells de contaminació, perillositats i vibracions molt més elevats que els altres ciutadans de les localitats catalanes.

Van argumentar que són un carrer urbà i a la pràctica viuen com si estiguessin al costat d'una carretera. Li van fer saber que han començat a fer medicions dels nivells de CO2 i de NO2.

Van demanar la construcció d'una variant o la restricció del pas de camions.