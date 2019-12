El nombre de passatgers creix un 21% durant el novembre

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el mes de novembre amb unes excel·lents xifres, ja que ha aconseguit augmentar un 20,9% el nombre de passatgers respecte al mateix mes de 2018. Tot i això, el balanç del total de passatgers transportats durant els onze primers mesos de l'any continua estant un 4,5% per sota les xifres de l'any passat, i, a falta només d'aquest mes de desembre, sembla difícil que enguany es pugui arribar als dos milions de passatgers, ja que de moment per les instal·lacions de Vilobí hi han passat 1.894.590 persones i el mes de desembre, malgrat les vacances de Nadal, sol deixar unes dades molt semblants a les de novembre.

Per l'aeroport de Girona van passar durant el mes de novembre un total de 46.351 passatgers, cosa que significa un increment del 20,9% respecte al novembre de l'any passat. D'aquesta manera, se sumen ja dos mesos seguits amb balanç positiu, però això no amaga el fet que, en el còmput global de l'any, el nombre d'usuaris continua essent més baix que l'any passat. Aquesta «remuntada» del mes de novembre, a més, s'ha traduït en un increment espectacular del nombre d'operacions: segons les dades d'Aena, s'han enlairat i aterrat 1.390 avions, fet que significa un 130,51% més de les que ho van fer durant el novembre de 2018.

Mentrestant, Ryanair, que recentment ha anunciat que mantindrà la base a Girona després d'haver arribat a un acord amb els treballadors per rebaixar-los les condicions laborals, continua essent la companyia majoritària. Concretament, l'aerolínia irlandesa ha transportat un 79,69% dels viagers que han passat per les instal·lacions durant el mes de novembre, cosa que significa un total de 36.935 persones.

En segon lloc hi ha la companyia russa Pobeda Airlines, que amb la seva connexió amb Moscú ha transportat 6.085 persones, és a dir, un 13% dels viatgers. En relació a les nacionalitats dels viatgers, els italians ocupen la primera posició, tot i que també destaquen els anglesos, alemanys i holandesos.



Descens de les mercaderies

Mentrestant, la quantitat de mercaderies transportades ha tornat a decaure, igual que ja ho havia fet al mes d'octubre. Durant el mes de novembre es van transportar 1.355 quilos des de Vilobí, fet que representa una caiguda important, del 77,84%, respecte a l'any passat.