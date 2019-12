Ryanair nega coaccions i diu que «no paga gent per asseure's a casa sense fer res»

El president executiu de Ryanair, Michael O'Leary, va afirmar ahir des de Brussel·les que la retallada de les condicions laborals a la qual s'han vist abocats els treballadors de l'aerolínia a l'aeroport de Girona, que han accedit a canviar els seus contractes indefinits per temporals i treballar només nou mesos l'any sota amenaça de tancament de la base, «no és coacció, sinó democràcia».

«Nosaltres no som un negoci que paga la gent per asseure's a casa seva a no fer res», va advertir O'Leary, que va assegurar que tant el tancament de bases a les illes Canàries com l'amenaça de tancar la de Girona respon al fet que aquest hivern Ryanair tindrà «menys avions del que estava previst», per la qual cosa aquestes decisions «simplement responen a la realitat de la feina».

El president de l'aerolínia irlandesa, que participava en una conferència de premsa d'Airlines for Europe (A4E), l'associació de les principals aerolínies d'Europa, va treure ferro a l'assumpte en argumentar que «els contractes temporals són molt comuns a Espanya, especialment en la indústria turística».

Els sindicats, però, no hi estan d'acord. Ahir, SEPLA va acusar la companyia irlandesa d'haver posat els pilots «entre l'espasa i la paret» oferint-los una rebaixa de les seves condicions laborals a canvi de mantenir la base de Girona. SEPLA va explicar que l'aerolínia havia negociat de manera «individual» amb els pilots i que l'acord es va pactar després de les negociacions pel procés d'acomiadament col·lectiu, que el sindicat recorrerà i que van acabar sense acord el 14 de novembre. En aquest sentit, el sindicat va afirmar que la companyia els ha «coaccionat» sense esperar la resolució del conflicte i que no se'ls va oferir cap altra sortida: «Només se'ns ha donat l'opció d'acceptar una rebaixa enorme de les condicions dels pilots a Girona. Era això o l'atur».

Les administracions públiques i entitats econòmiques, mentrestant, es mostren satisfetes perquè la companyia mantingui finalment la base a Girona. El president de la Diputació, Miquel Noguer, va afirmar ahir que la base de Ryanair és «vital» per a les instal·lacions de Vilobí, de manera que va considerar una «bona notícia» el fet que l'aerolínia es quedi: «És el que desitjàvem tots», va afirmar. Pel que fa al canvi de condicions dels treball dels empleats, Noguer va afirmar que no les pot jutjar, ja que formen part de les negociacions entre sindicat i empresa: «Si la majoria de treballadors pensen que és el millor per a ells i les han acceptat, jo no hi puc entrar», va afirmar.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar que des de l'Ajuntament «estan contents» i que és «una bona notícia» que la base es mantingui, però que esperen que les «condicions dels treballadors siguin els que marquen la nostra normativa». També va afegir que, tot i que és un acord de caràcter privat, «a les administracions públiques sempre ens agrada el reconeixement dels recursos humans, que sempre són el tresor de qualsevol empresa». Finalment, Madrenas va demanar que els treballadors estiguin «ben valorats, ben protegits i amb tots els reconexements de dignitat» que tenen la resta d'empleats del territori.

Finalment, el president del Consell de Cambres, Joan Canadell, va valorar positivament la decisió de Ryanair de mantenir la base de Girona, però va demanar «garantir unes condicions laborals dignes» als empleats.

D'altra banda, el grup de Catalunya en Comú Podem va registrar una sol·licitud de compareixença del conseller de Treball, Chakir el Homrani, perquè expliqui quin paper ha jugat la Generalitat en la negociació de Ryanair.