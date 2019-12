Troben un gran cultiu de marihuana en una fusteria

Els Mossos d'Esquadra han descobert a Sant Julià de Ramis una gran plantació de marihuana en una nau on hi havia, en teoria, una fusteria. Anteriorment, havia estat una botiga de mobles, ubicada a peu de la Nacional II antiga. Els aparells d'aire condicionat estaven ocults sota el sostre. Els Mossos van arrestar dilluns el llogater de la nau on hi havia més de 1.400 plantes. La droga estaria valorada en el mercat negre en més de 160.000 euros.

La plantació estava dividida en dues estances i funcionava a ple rendiment. En una altra habitació, tot estava preparat per un nou cultiu.El detingut és un home de 49 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Girona. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, falsificació de document públic i defraudació de fluid elèctric.El detingut, a qui no li consten antecedents policials, va passar ahir a disposició del jutge, el qual n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.

Agents d'aquesta comissaria de Girona van tenir coneixement que en un local situat a l'N-IIa, a Sant Julià de Ramis, podria haver-hi una gran plantació de marihuana indoor en ple rendiment.

La Unitat d'Investigació, conjuntament amb agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana i amb el suport de l'Àrea Regional de Recursos Operatius es van adreçar dilluns al local, un antic establiment comercial que ara funcionava, en teoria i en part, com a petit taller de fusteria. En el marc del dispositiu van identificar i detenir un home que va acreditar que tenia tota la nau llogada.

A l'entrada i registre els Mossos van inspeccionar tots els locals interiors i en un d'ells hi van localitzar una estança preparada amb aparells pel cultiu òptim d'una plantació de 784 plantes. En un altre local es van localitzar 640 plantes més. En total, 1.424 plantes amb un pes de 109 quilos i que podrien estar valorades en més de 160.000 euros.



Càmeres de vigilància

Entre els estris intervinguts hi havia ventiladors, sistemes de climatització i aire condicionat, transformadors, focus, sistemes d'extracció, i fins i tot càmeres de vigilància. També van localitzar diverses màquines d'aire condicionat ocultades al sostre, que s'hi va haver d'accedir a través d'una grua. Els Mossos van localitzar un tercer punt de la nau que estava perfectament preparat amb tots els estris per ubicar-hi una nova plantació de marihuana i fer-la molt rendible. Fetes les comprovacions amb la companyia responsable del subministrament elèctric es va constatar que hi havia una doble escomesa i que a més s'havia defraudat molta llum.

Davant la nau hi havia estacionada una furgoneta que els Mossos van comprovar-ne la titularitat. El vehicle pertanyia al detingut, però les plaques no es corresponien ni amb la marca ni amb el model, de manera que, a més, també se l'acusa d'un delicte de falsificació de document públic.