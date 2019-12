1.462 matrimonis durant el primer semestre

A les comarques gironines es van registrar, durant el primer semestre d'aquest any, 1.462 matrimonis, una xifra bastant similar a la que s'havia produït durant el mateix període de l'any passat. Segons les dades difoses ahir per l'INE, durant els últims anys s'ha anat elevant de forma progressiva l'edat mitjana en què les persones contrauen matrimoni: així com l'any 1976 la mitjana era de 25,19 anys, durant l'any passat es va situar en 37,63 anys. Al conjunt d'Espanya, al llarg dels sis primers mesos de l'any es van registrar 71.980 matrimonis, el que va significar una caiguda d'1,2% respecte el mateix interval de l'any anterior.