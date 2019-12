Els alcaldes del Ripollès es mobilitzen per poder mantenir l'escorxador

El Consell d'Alcaldes del Ripollès ha demanat la col·laboració de tots els municipis de la comarca per poder mantenir l'escorxador. Es tracta d'un equipament que fa servei als ramaders i carnissers de la zona.

L'escorxador era gestionat per la Mancomunitat del Ripollès, ara desapareguda, i actualment és gestionat per una societat anònima. Depèn en un 80% del Consell Comarcal del Ripollès i en un 20% és privat. La part privada fa que no pugui rebre les subvencions necessàries per posar-lo al dia de les normatives. Ara mateix, els fan falta 90.000 euros per adequar-lo a la normativa de benestar animal de la Unió Europea.

Per això, el Consell d'Alcaldes del Ripollès ha proposat que cada poble destini uns mil euros anuals per la continuïtat de l'escorxador.

En el cas que els alcaldes accedeixin a posar els mil euros anuals farien un canvi d'entitat i l'escorxador tornaria a ser del tot públic, cosa que permetria l'arribada de subvencions i no s'haurien de confiar només amb els guanys que els dona un servei fet segons les necessitats de petites empreses. El fet que el sector ramader a la comarca hagi anat a la baixa també ha afectat el servei. La importància dels grans escorxadors de la Garrotxa i Osona també els ha afectat.

Si aconsegueixen tornar l'escorxador a la titularitat pública, programaran un seguit de millores destinades a assegurar la continuïtat del servei.

L'escorxador del Ripollès va ser posat en servei el 1990, fa 29 anys, en la seva ubicació actual al polígon de la Barricona de Ripoll. En aquest temps, ha tingut reformes importants. Una de les més substancials va ser la construcció d'una depuradora el 2011.