El cost de la plantilla de la Universitat de Girona es dispara un 9,9% en dos anys

En la deliberació més transcendent de l'any, avui, el Consell de Govern de la Universitat de Girona (UdG) aborda l'aprovació del pressupost per al 2020, i ho fa en un context en què la situació financera, tal com van denunciar els rectors a l'octubre al paranimf de la Universitat de Barcelona, és «crítica» per a l'acadèmia pública catalana, de manera que la rellevància de la decisió que es prendrà a l'edifici de les Àligues, al Barri Vell, serà doble. O triple.

La proposta de pressupost que defensa l'equip del rector, Quim Salvi, i que al gener, previsiblement, haurà de comptar amb el vistiplau del Consell Social, preveu que els comptes creixeran un 3% i superaran els cent milions d'euros (100.023.177). La despesa de personal, el maldecap denominador comú dels departaments de gerència universitaris, creix un 4,5% –3,26 milions–, de manera que la partida del que comptablement es coneix com a «Capítol I» s'enfila fins als 75,38 milions d'euros el 2020.



75 de cada 100 euros

De cada 100 euros que ingressa la institució, 75,4 es destinaran a pagar sous i complements salarials diversos. En el pressupost encara vigent, el de 2019, la despesa en personal va créixer un 5,4% i això es tradueix en què en dos anys l'esforç que farà la UdG per pagar la plantilla –1.259 docents i 599 treballadors d'administració i serveis, segons consta en el web corportiu– és un 9,9% superior al que havia de fer l'any 2018. En números absoluts, al llarg d'aquest any i el vinent les nòmines s'hauran encarit de 7 milions d'euros. En el període 2016-2020, l'increment acumulat de la despesa de personal se situa en el 17,3% –11,8 milions d'euros en termes absoluts. Tres anys enrere la remuneració de la plantilla va costar 65,45 milions i s'hi van destinar 73 de cada 100 euros.



Menys d'ajuts socials

Perquè pugui augmentar la partida destinada a la plantilla, n'han de baixar d'altres, com és el cas de la reservada a fer front a les transferències corrents, les aportacions que fa la UdG a les famílies dels estudiants en forma de beques, exempcions de matrícules, programes de mobilitat, ajuts a la recerca i aportacions a entitats sense ànim de lucre i a cooperació: cau un 12,7% (-291.849 euros) i es queda en 2,002 milions. En aquest àmbit, el Rectorat, al costat dels de la resta d'universitats catalanes, és partidari de reduir les taxes que paguen els estudiants i les famílies, una mesura que el Govern català preveu incloure en el pressupost que elabora per a l'any vinent. El vicepresident econòmic, Pere Aragonès, que negocia el suport d'altres grups polítics als comptes, defensa que aquesta reducció se situï en el 30%; al si de l'executiu català, però, hi ha discrepàncies sobre si aquesta rebaixa ha de ser lineal (igual per a tothom) o progressiva (en funció de la renda familiar).



Menys inversió

També baixa la consignació de les inversions (-1,27%; -62.051 euros), que se situen en els 5,13 milions d'euros. D'aquesta partida, 3,42 milions, segons figura en la proposta de pressupost, es destinaran a inversions immaterials –projectes de recerca, pagament d'arrendaments amb opció de compra, adquisició de patents (9.000 euros) i aportacions a projectes finançats per la Comissió Europea– i, els 1,71 milions restants, s'invertiran en edificis. L'amortització del deute es dispara un 63,1% i passa dels 284.719 euros del 2019 als 464.293 del 2020, el 0,5% del pressupost.



Residència i nous edificis

Un dels projectes d'inversió estrella que figura en un dels vuit programes específics desenvolupats en els comptes, concretament el Programa 07. Serveis, campus i gestió, dotat amb una partida de 7,95 milions euros i que planteja 23 accions concretes, és la construcció d'una nova residència d'estudiants al campus de Montilivi, un projecte llargament reivindicat. El compromís de l'equip de Salvi, que recorda que la institució es va despendre d'uns pisos per a estudiants al carrer Argenteria per 580.000 euros, passa per «promoure una cessió de terrenys a l'Ajuntament per construir la nova residència», una mesura que s'impulsa en un context d'increments sostinguts del preu del lloguer a la ciutat «que llastra l'atractiu per venir a estudiar a la UdG».



Pistes de bàdmiton, voleibol,...

També es preveu habilitar un nou edifici de serveis (P5) a Montilivi que doni serveis a la Facultat de Ciències i a l'Escola Politècnica Superior i que ha d'acollir la Casa de l'Estudiant, un restaurant i una sala d'actes. Així mateix, en els nous comptes s'hi inclouen l'edifici de serveis del campus del Barri Vell a la plaça Josep Ferrater i Mora, que compartiran les facultats de Lletres, d'Educació i Psicologia i de Turisme i l'ampliació del Servei d'Esports, amb un pavelló nou que tindrà «pistes de bàdminton, voleibol i sala de peses, entre altres serveis». El Programa 07, això no obstant, no fixa terminis per a la consecució d'uns projectes que, lògicament, requeriran diversos exercicis per poder dur-se a terme.



La previsió d'ingressos

En la previsió d'ingressos, la UdG compta recaptar, en un exercici de realisme, un 0,1% més en concepte de taxes i preus públics –30,22 milions euros que provenen bàsicament de les matrícules que paguen els estudiants i també de serveis que presta la Universitat–, i rebre un 3,8% més de fons de la Generalitat, l'Estat i la Unió Europea –62,11 milions d'euros, en conjunt, 2,25 milions més–. La Generalitat és l'administració que, en tant que competent en l'àmbit, més fons destina a la UdG: 59,6 euros en el pressupost per al 2020.



Cap immoble en venda

No hi ha prevista la venda de cap immoble i les transferències de capital, els recursos que aporten administracions i institucions sense contrapartida a canvi per a projectes específics, es mantindran, inalterables, al voltant dels 4,9 milions d'euros. De complir-se la previsió comptable, la UdG tancarà el 2020 amb un romanent de tresoreria de 2,54 milions d'euros.