Els desnonaments baixen un 18% a la província després de quatre anys en línia ascendent

Els desnonaments a la província de Girona han disminuït un 18% aquest any respecte als mateixos mesos acumulats del 2018. Els Jutjats de Primera Instància i Instrucció n'han practicat des del mes de gener un total de 1.277, a l'espera del còmput final que es farà a finals d'any. Es tracta del tercer trimestre consecutiu en caiguda després de quatre anys seguits en línia ascendent. D'altra banda, aquest trimestre se n'han efectuat 338, un 26% menys respecte al mateix trimestre de l'any passat.

L'última estadística que realitza de forma trimestral el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre les conseqüències de la crisi econòmica als òrgans judicials ha constatat la baixada de l'execució de desnonaments aquest any a Girona després de registrar pujades sostingudes des del 2013 (amb 1.833 casos) any en què es van començar a comptabilitzar.

Només va haver-hi una excepció l'any 2015, quan van fer una petita baixada (a passar de 1.955 a 1.911) que es va recuperar l'any següent (amb 1.930) i va seguir pujant fins a l'any passat, que va arribar al pic dels 2.120 desnonaments executats.

Dels que s'han practicat enguany, més de la meitat s'han executat per impagament del lloguer (752) i la resta per no pagar la hipoteca (351), tot i que més d'un centenar responen a altres motius. Els que es fan per execució hipotecària i que, per tant, impliquen un deute amb l'entitat bancària s'han reduït fins a un 36,2% aquest 2019.

Els òrgans judicials han rebut enguany un 30% menys de llançaments que el mateix trimestre del 2018, però si mirem el total acumulat de l'any (1.370) veiem que està vuit punts per sota dels registrats en el total del 2018.

A tot Catalunya se n'han executat 7.952 des de principis d'any. D'aquests, el 16% s'han realitzat a Girona, que és la segona demarcació per darrere de Barcelona, que encapçala la classificació amb 6.295 llançaments efectuats aquest any.



Clàusules abusives a la baixa

Pel que fa als casos relacionats amb clàusules abusives, els jutjats han resolt aquest trimestre 540 assumptes, un 42% més que el mateix període que l'any 2018, i n'han ingressat un 70% menys. L'any passat se'n van resoldre 2.024 i se'n van ingressar 2.156.

Les denúncies per ocupació il·legal d'habitatges rebudes als jutjats gironins aquest any és de 103, una xifra que ja supera la total de l'any passat, que va pujar a 62.



Més concursos de creditors

Per contra, els concursos de creditors presentats per bé un particular o una empresa han passat de 53 a 99 respecte del mateix trimestre de l'any passat. Des de principi d'any se n'han presentat 235. L'any passat va tancar amb 217 concursos presentats al Jutjat Mercantil i als òrgans de Primera Instància de Girona. A Catalunya aquest trimestre se n'han realitzat 803.